Ta jo je našel ujeto v železno lovsko past, pri čemer je imela poškodovano tačko. Policisti so ugotovili, da je v torek lastnik s psičko odšel na sprehod, kjer se mu je staknila s povodca in zbežala. Lastnik jo je iskal ves dan in jo naslednji dan našel ujeto v železno past. Policisti so opravili ogled kraja in zasegli železno past. Kot so sporočili s PU Ljubljana, nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nezakonitega lova. Za takšno kaznivo dejanje je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do dveh let.

Uporabnica pod uporabniškim imenom 5-RA je že včeraj zvečer na twitterju opozorila lastnike psov, naj pazijo na svoje ljubljenčke in priložila fotografijo poškodovanega kužka.