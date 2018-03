Izsiljevalski virus wannacry je lanskega maja povzročil obilico preglavic in kar nekaj preplaha, ko se je razširil po računalniških sistemih v več kot 150 državah. Največ škode je povzročil v Rusiji, Ukrajini, ZDA, Indiji, na Kitajskem, Tajvanu in v Braziliji. Hudo je prizadel britanski nacionalni zdravstveni sistem NHS in celo slovenski Revoz. Škodo so ocenili na več 100 milijonov evrov. Včeraj so podoben preplah doživeli v ameriškem proizvajalcu letal Boeingu. Podjetje je namreč postalo nova tarča virusa wannacry.

Ko je glavni inženir Boeingovega oddelka za izdelavo potniških letal Mike VanderWel dobil novico o okužbi, je hitro pozval k akciji, da bi zatrli širjenje virusa. »Naglo se širi iz North Charlestona,« je opozoril VanderWel. Skrbelo ga je tudi, da bi se virus lahko razširil do opreme, ki jo uporabljajo pri testiranju letal, ki so pripravljena na odhod iz tovarne. To bi lahko vodilo do razširitve virusa na programsko opremo v letalih.

Prva uradna izjava podjetja je sledila včeraj popoldne po ameriškem času, ko so pri Boeingu zagotovili, da se s težavo ukvarja njihovo celotno IT osebje. Kasneje je Boeingova predstavnica za stike z javnostjo Linda Mills sporočila, da so zamejili širjenje virusa in ustavili nevarnost. Povedala je tudi, da so napad uspeli zaustaviti preden bi dosegel oddelke, ki se ukvarjajo z vojaškimi projekti in storitvami. Virus naj bi bil tako omejen na računalnike v oddelku za potniška letala. »Kolikor vemo, je krize konec,« je zagotovila Millsova in dodala, da ni povzročil resnejše škode.