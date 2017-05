Skupina Shadow Brokers trdi, da ima tajne informacije bank ter podatke o jedrskih in raketnih programih Rusije, Kitajske, Irana in Severne Koreje. Dostop do omenjenih podatkov je skupina ponudila v zameno za mesečno naročnino v višini približno 20 tisoč evrov. Sami pravijo, da so podatki zanimivi za premožne in vplivne posameznike, ostale hekerske skupine, varnostna podjetja, proizvajalce strojne opreme in vlade. Zato in zaradi nevarnosti svojega početja so tudi postavili visoko ceno, pravijo hekerji, plačilo pa pričakujejo v kriptovaluti Zcash.

Identiteta in motivi skupine še niso znani Identitete ali motivi članov skupine Shadow Brokers, ki od minulega poletja razkrivajo tajne dokumente, še niso znani. Svoje zbrane informacije so prodajali direktno ali na dražbah, a ji doslej niso uspelo zbrati velikih vsot. V širši javnosti so najbolj zasloveli zaradi nedavnega pohoda virusa wannacry, ki je v začetku meseca začasno ohromil britansko javno zdravstvo in mednarodna podjetja, med njimi tudi slovenski Revoz. Hekerska skupina Shadow Brokers je namreč mesec pred napadom javno objavila ranljivost operacijskih sistemov windows, prav ta ranljivost pa je na koncu omogočila izdelavo virusa wannacry. Hekerska skupina je podatke o ranljivosti windowsov domnevno ukradla od ameriške agencije NSA. Strokovnjaki medtem menijo, da so podatki, ki jih skupina ponuja, verjetno res podatki NSA, a da so najverjetneje stari oziroma zastareli. Nekateri opazovalci, med drugim Edward Snowden, menijo, da skupina Shadow Brokers ne sledi finančnemu dobičku, temveč da jo financira doslej še neznana vlada z željo po sramotenju ali opozarjanju NSA.