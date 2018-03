Kot so naknadno sporočili s policije, so požar pogasili gasilci, policisti pa so opravili ogled kraja in zbrali obvestila. Ugotovitve ogleda kažejo, da je zagorelo v kuhinji zaradi pregretja olja na štedilniku. Ena oseba se je poškodovala pri poskusu gašenja.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.