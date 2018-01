Poznate občutek, ko človek s kruhom poskusi pomazati preostanek vsebnosti konzerve, recimo paštete, pozabi pa na oster rob konzerve in se na njem ureže? To je edinstven občutek.

Hranjenje, pripravljanje hrane oziroma kuhinja kot prizorišče so pojmi, ki se resda in predvsem navezujejo na uživanje. Vendar so tudi potencialna nevarnost. Vključno z dejstvom, da je kuhinjski nož najpriročnejše in največkrat uporabljeno hladno orožje v družinskih prepirih, oziroma vključno z dejstvom, da je jeklenka s plinom potencialna eksplozivna naprava. Domala vsako leto kakšno raznese. Minulo poletje je nekemu Novomeščanu eksplodirala v prtljažniku avtomobila.

Hladilnik kot smrtna past

Kuhinjske naprave delujejo nedolžno, a se hitro sprevržejo v past. Pred tremi leti je na Hrvaškem tragično preminil otrok, na katerega se je prevrnil štedilnik. Resda ni stal v kuhinji, ampak na dvorišču, kot odpad. Otrok se je igral okoli njega in štedilnik se je prevrnil nanj. Sicer pa, ali veste, zakaj se vrata hladilnikov praviloma ne zapirajo z ročico, kot se da videti na starodobnih hladilnikih, po kakršnih se dandanes toži hipsterskim dušam, temveč imajo magnetno zapiranje? Ker so v hladilnikih umirali radovedni malčki, ki so se zapirali vanje, ven pa niso mogli več. Zato so v ZDA leta 1956 tudi sprejeli varnostni akt o hladilnikih. Od tedaj se izdelujejo hladilniki, ki se jih da odpreti od znotraj, vseeno pa se kakšna nesreča še zgodi. Leta 2013 so na starejšo in opuščeno napravo naleteli trije južnoafriški malčki in umrli. No, naivnost ni lastna zgolj otrokom. Zgodba iz devetdesetih o dveh vlomilcih v trgovino na Viču, ki sta se nekega dne skrila v hladilnik, danes deluje kot urbani mit, a je resnična.

Ob kančku malomarnosti se kuhinja lahko spremeni v peklensko kuhinjo. Sploh nočno hranjenje zna biti problematično. Ko se ponočevalec vrne domov, se ga praviloma poloti lakota, obenem pa obnemogel od zabave zlahka zaspi oziroma pozabi, da je dal kuhat hrenovko. Verjetno si predstavljate, kakšne vse so lahko posledice. Kot kakšne so lahko posledice, ko zagori pregreto olje, v katerem je dotični nameraval speči francoski krompirček, potem pa v paniki, ko ugleda plamen, na posodo zlije vodo. Eksplozija je neizogibna, najmanjša možna škoda pa je razdejanje oziroma pleskanje sten. Enako velja za eksplozije ekonomlonca, ki je v konkretnem primeru skoraj povzročil infarkt. Takole pripoveduje Ljubljančan: »Mama je dobila v dar posušeno hobotnico, za katero so ji svetovali, naj jo prekuha v ekonomloncu. Res je storila tako, vendar je malodane doživela infarkt, ko ga je odprla. Ven je namreč izletela nepričakovano velika lovka prej majhne in posušene hobotnice, ki je med kuhanjem spet pridobila realne dimenzije.«