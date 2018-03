Policisti so namreč med nadzorom odkrili voznika, ki je v šolo pripeljal otroka, ki ni uporabljal zadrževalnega sistema. Kasneje so s hitrim testom za droge pri staršu ugotovili tudi prisotnost kokaina v organizmu. Odredili so mu strokovni pregled, tega pa je odklonil. Eden od staršev pa je otroka v šolo pripeljal kar z neregistriranim osebnim avtomobilom brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli.

»Varnost je naša kolektivna odgovornost! Naloga vsakega od nas, kot udeleženca v prometu in kot starša, je, da storimo vse, da ne ogrožamo niti svojega življenja niti življenja drugih, še posebej ne življenja otrok, ki so odvisni od zrelosti naših dejanj. Ne gre pozabiti, da nekaterih napak ni mogoče popraviti,« sporočajo policisti.