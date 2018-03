Lani so po Mervičevih besedah okrepili tudi tržni delež, ki ga ocenjujejo na 22 odstotkov, s čimer se uvrščajo na drugo mesto med trgovci. O višini čistega dobička, kot običajno, prvi mož Spara Slovenija ni želel govoriti. Predlani ga je družba ustvarila za 12,2 milijona evrov.

Mervič tudi za letos napoveduje uspešno leto, pri čemer o podrobnostih ni mogel govoriti. Ob tem je opozoril, da je v svetu kar nekaj tveganj, ki lahko vplivajo na Slovenijo kot odprto gospodarstvo in posledično na trgovino na drobno.

Zato je zagotovil, da so v Sparu, kjer so krizo zelo dobro preživeli, v vsakem trenutku pripravljeni na novo, in da kljub dobrim trenutnim razmeram »nikoli ne bodo zapadli v evforijo, ker to ni zdravo«. Dobro kondicijo jim omogoča tudi nizka zadolženost, saj je razmerje med dolgom in bruto dobičkom iz poslovanja (EBITDA) pri dva.

Januarja uvedli tudi spletno prodajo Lani so v družbi, kjer so ob koncu leta zaposlovali 4601 osebo, investirali razmeroma malo, 22 milijonov evrov. So pa odprli 100. trgovino, in to v Štepanjskem naselju v Ljubljani. Prenovili so štiri trgovine in odprli pet novih franšiznih trgovin, v začetku tega leta pa še eno. Skupaj imajo tako poleg 100 trgovin na današnji dan 16 franšiznih trgovin in devet restavracij. Z iskanjem partnerjem za Sparove franšize bodo nadaljevali, a so zelo strogi pri kriterijih, zato natančnih številk ni mogel napovedati. Povečali bodo tudi siceršnjo mrežo trgovin, a je za zdaj z gotovostjo lahko napovedal le skorajšnje odprtje tiste v Idriji. Omenil je tudi napredek pri gradnji velikega nakupovalneqa središča v ljubljanski Šiški, ki ga gradi družba SES in kjer bo Spar največji najemnik. Kot je povedal, se začenja gradnja garaž, sledila bo gradnja samega objekta, ki bo odprt naslednje leto jeseni. Center - vrednost projekta naj bi bila okoli 150 milijonov evrov - bo po njegovih besedah najbolj sodoben v Sloveniji, v njem bodo vse znamke z velikim ugledom. Napovedal je tudi prihod zelo znane svetovne blagovne znamke v ljubljanski Citypark. Januarja so uvedli tudi spletno trgovino. Ta je za zdaj na voljo le na območju Ljubljane z okolico, po Mervičevih besedah pa na začetku kaže zelo dobre rezultate. A za natančnejšo oceno bodo v družbi počakali. Prav tako bodo nekaj let počakali pred širitvijo storitve na druge dele Slovenije.