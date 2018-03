V Velenju si po Kontičevih besedah želijo delovna mesta z višjo dodatno vrednostjo, za kar je potrebno daljše časovno obdobje. Verjame pa, da bo Gorenje v lokalnem okolju še dolgo prisotno in bo tudi v prihodnje nadaljevalo z družbeno odgovornim ravnanjem.

Bobinac je mestnim svetnikom spregovoril tudi o razlogih za iskanje strateškega partnerja. Med glavnimi razlogi je opredelil rast zaposlovanja, zagotavljanje stroškovne učinkovitosti in večje moči blagovne znamke Gorenje, dostop do najpomembnejših distribucijskih kanalov ter pospeševanje produktnih inovacij in poslovne digitalizacije.

Gorenje je sicer do 13. marca prejelo pet nezavezujočih ponudb potencialnih strateških partnerjev, ki delujejo v panogi gospodinjskih aparatov. Tri potencialne partnerje so povabili v fazo skrbnega pregleda, kar pomeni dostop do virtualne podatkovne sobe o skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij skupine, neposredne pogovore z večjimi obstoječimi delničarji in sestanek s poslovodstvom podjetja v aprilu.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 8. maj

Nov strateški partner bo po Bobinčevih besedah omogočil dolgoročni razvoj Gorenja, ki bo potekal bistveno hitreje in zagotavljal delovna mesta v Velenju za nadaljnjih 50 let. »Gorenje je v kriznih časih obstalo predvsem zaradi razvoja premijskih blagovnih znamk in osvajanja novih prodajnih trgov. Prav zaradi tega so se tudi odločili za prevzem švedskega podjetja Asko, ki je v Sloveniji omogočal zaposlovanje novih razvojnikov in inženirjev. Njihovi najpomembnejši prodajni trgi so Rusija, Nizozemska in Nemčija, vedno bolj pa so s svojimi izdelki prepoznavni tudi na drugih kontinentih,« je dejal Bobinac.

Kot ključno konkurenčno prednost Gorenja je izpostavil oblikovanje, zaradi česa so se lahko dodatno razvijali. Tako je Gorenje vodilna znamka za barvne gospodinjske aparate v Nemčiji, prvi so uporabili tudi zaslon na dotik v gospodinjskih aparatih.

Na predstavitvi je Bobinac izpostavil tudi dober socialni dialog, ki že vrsto let uspešno poteka v podjetju. Ob tem je omenil pogajanja o podjetniški kolektivni pogodbi, ki da predstavlja nadstandard v primerjavi z branžno kolektivno pogodbo na veliko področjih. Obstoječa podjetniška kolektivna pogodba je bila podpisana leta 1991 in ni več primerna za sodoben čas, način dela, poslovanja in zakonodajo. Uprava in sindikat družbe naj bi dogovor o novi podjetniški kolektivni pogodbi sprejela do 20. aprila, je še dejal Bobinac.