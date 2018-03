Uprava in sindikat v Gorenju sta tako rekoč tik pred zdajci dosegla sporazum o prenovi podjetniške kolektivne pogodbe. Obe strani sta se strinjali, da se zaradi umiritve razmer ter v korist družbe vrneta za pogajalsko mizo. Sindikat je dvourno opozorilno stavko, ki so jo napovedovali za sredo prihodnji teden, danes preklical, ker je uprava vendarle popustila in preklicala odpoved do zdaj veljavne 27 let stare podjetniške kolektivne pogodbe. Oboji so se zavezali, da bodo najpozneje do 20. aprila letos uskladili novo podjetniško kolektivno pogodbo.

Napovedani novi zbori delavcev »Čeprav je bila odpoved kolektivne pogodbe povsem zakonita in legitimna, smo pripravljeni stopiti korak nazaj, ob tem, da enako stori sindikat in da tako zagotovimo ne le nadaljevanje pogajanj o novi kolektivni pogodbi, temveč tudi njihov čimprejšnji zaključek. Ker ostaja odprtih le še nekaj vprašanj, smo prepričani, da jih lahko rešimo v mesecu dni ter tako zagotovimo družbi Gorenje in vsem zaposlenim sodobno in uravnoteženo kolektivno pogodbo, ki bo ustrezala času in razmeram na trgu, zaposlenim pa zagotovila socialno varnost,« je po sklenitvi sporazuma dejal Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja. Predsednik sindikata SKEI Gorenje Žan Zeba ob tem ni skrival zadovoljstva. »V sindikatu menimo, da se je uprava odločila prav, zato smo se tudi mi pripravljeni vrniti za pogajalsko mizo. Hkrati si želimo, da se nam bo do postavljenega roka uspelo dogovoriti v obojestransko dobro. Vsekakor bomo v nadaljevanju pogajanj v kar največjem obsegu zastopali interese delavcev. V začetku naslednjega tedna jim bomo na zborih delavcev predstavili novo situacijo,« je dejal Zeba.