Kitajski predsednik je severnokorejskega voditelja in njegovo soprogo tudi gostil na banketu. Na srečanju je Kim povedal, da sta se pogovarjala o odnosih med državama, razmerah v Severni Koreji, ohranitvi miru in stabilnosti na Korejskem polotoku in drugih zadevah, poročanje kitajske državne agencije Xinhua povzemajo tuje tiskovne agencije.

Xi je izpostavil pomen prijateljstva med sosednima državama. Poudaril je, da do obiska severnokorejskega voditelja prihaja ob posebnem času ter pohvalil »pozitivne spremembe« na Korejskem polotoku letos. Pri tem je pojasnil, da se Kitajska še naprej zavzema za jedrsko razoroževanje na Korejskem polotoku ter reševanje težav z dialogom.