Pogajanja naj bi na kitajski strani vodil eden glavnih ekonomistov v državi Liu He, na ameriški strani pa finančni minister Steve Mnuchin in trgovinski predstavnik Robert Lighthizer. Teme so različne, od industrije do finančnih storitev, navajajo anonimni viri blizu pogajanj.

Ameriški predsednik Donald Trump je pred kratkim napovedal, da bodo ZDA uvedle dodatne carine na kitajski uvoz, vreden okoli 60 milijard dolarjev. Kitajska se je odzvala s seznamom 128 proizvodov, ki bi jih ocarinila sama v primeru, da pogovori propadejo.

Sporazum o tem, kaj je poštena trgovina Mnuchin in Lighthizer sta Liuju prejšnji teden poslala pismo z ameriškimi zahtevami, vključno z olajšanim dostopom ameriških podjetij do kitajskega finančnega sektorja, znižanjem carin na uvoz ameriških vozil in povečanjem nakupov ameriških polprevodnikov. Po navedbah WSJ naj bi Mnuchin razmišljal tudi o tem, da bi se na nadaljnje pogovore podal v Peking. V nedeljo je ameriški finančni minister za Fox News dejal, da želijo s Kitajsko doseči sporazum o tem, kaj je poštena trgovina. »Sem previdno optimističen, da bomo dosegli dogovor, če ne, pa bomo nadaljevali s carinami,« je povedal.