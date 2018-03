Samo ena majhna vas je v omenjeni županiji, kjer ni signala za mobilne telefone, odkrije Rujana Bušić Srpak. To je vas Stara Kapela v objemu Požeške gore, kjer je posestvo kot iz pravljice po imenu Tunina kuča. Nekaj prepoznavnih slovenskih poslovnežev je že uživalo ob dobrem starem ognjišču v avtohtoni hiši, v kateri je tudi posteljnina ročno izdelana. Vukovarsko-sremska županija se lahko pohvali s kar nekaj presežki, zaradi katerih imajo vse več turistov, tudi iz Slovenije. Kulen, slanina slavonske črne svinje, golaž iz treh vrst mesa, sarma, vinogradniški čevapčiči, pogača z ocvirki, divjačina, to je le nekaj od kulinaričnega razvrata, ki ga turisti užijejo v Slavoniji in Sremu.

»Slovenski gosti, med njimi so pogosto lovci in ribiči, posebno pozornost namenjajo pristni gastronomiji in pristnemu vinu iz našega okoliša,« pove Rujana Bušić Srpak. Tudi iz Vinske kleti Kutjevo iz 13. stoletja, torej z izjemno dolgo tradicijo, ki jo je obiskala v družbi barona Franza von Trenka in v njej uživala v vinski kapljici celo cesarica Marija Terezija. Kleti, v kateri imajo več kot šest milijonov litrov vinca, največ znamenite graševine.

Lovci z debelimi denarnicami

Naravni park Papuk, ki se s svojimi mogočnimi gozdovi in pragozdom razteza na 336 kvadratnih kilometrih v Požeško-slavonski in Virovitiško-podravski županiji s svojim biserom Jankovcem – dolino med gozdovi na dobrih 400 metrih nadmorske višine – je zelo priljubljena izletniška točka za družine. Širni gozdovi Papuka pa vabijo lovce, ki prihajajo z zelo debelimi denarnicami, med tistimi iz Slovenije izstopajo starejši zdravniki. Za trofejo je namreč treba odšteti tudi po deset ali dvajset in več tisoč evrov, denimo za lov na jelena z zlatimi rogovi. Papuk je del evropske svetovne Unescove mreže geoparkov.

»Ponosni smo na naše mesto Vinkovci, ki je poseljeno že več kot 8000 let in kjer sta se rodila kar dva rimska cesarja. Na mestu, kjer stoji hotel Slavonija, so našli najstarejši evropski koledar. Ker pa sta tako mesto kot županija prepletena s številnimi rekami in vodotoki, ju lahko odkrivate tudi z vode. S svojo zgodovino in lepoto turiste očara Vukovar, ki ne slovi samo po znamenitem dvorcu Eltz, 'sprehodu' po Donavi z vodnim avtobusom ali luksuznim katamaranom, muzeju vukovarske kulture, ampak tudi po zelo prijaznih in gostoljubnih domačinih,« predstavlja turistične znamenitosti Rujana Bušić Srpak.

Da se županije s svojo bogato ponudbo predstavljajo v Ljubljani in nekatera mesta, denimo Osijek, tudi v Mariboru, ni naključje. Vse več slovenskih skupin v organizaciji turističnih agencij odhaja namreč na dvo- in tridnevne izlete v Slavonijo, zelo priljubljena sta Kopački rit in Džakovo s svojo kobilarno lipicancev; ustanovili so jo škofje leta 1506. Še danes jo promovirajo z obiskom kraljice Elizabete II., čeprav je kobilarno obiskala daljnega leta 1972. Osijek, mesto na Dravi z najstarejšim pivom na Hrvaškem (osječko pivo) in z majhnim Oktoberfestom v oktobru, pa s svojim največjim festivalom ekstremnega športa in zabave v jugovzhodni Evropi maja in junija privabi veliko mladih iz Slovenije. Naše turistične agencije imajo v programih tudi mestece Slatina z Zavičajnim muzejem, kjer hranijo staro steklenico penečega vina. V tovarni kneza Schaumburga-Lippeja v Slatini so namreč naredili prvo peneče vino na Hrvaškem leta 1864.