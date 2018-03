Ponoči bodo gorenjsko avtocesto za nekaj časa zaprli za promet, da bodo s posebnimi dvigali 58 težak kovinski nadvoz postavili čez gorenjsko avtocesto. Gre za 63 metrov dolgo povezavo med dvema deloma šenčurske občine: “To bo dragoceno za otroke iz Voklega, ki bodo tako lahko prišli v šolo v Šenčurju nemoteno tudi s kolesi ali peš. Prav kolesarji in sprehajalci bodo povezave najbolj veseli. Projekt je stal 605 000 evrov, ves denar je namenila naša občina,” pojasnuje župan Šenčurja Ciril Kozjek.

V Sloveniji take povezave preko avtocest prešteješ s prsti ene roke, tudi v Šenčurju pa so zlobni jeziki nadvoz proglasili za “županov spomenik”, v bistvu pa gre za zelo pomembno izboljšanje povezav med deloma občine, ki ju avtocesta deli na dvoje. Šenčur ima že okoli 8500 prebivalcev, četrtina jih je na drugi strani “gorenjke”. Ker gre za zahtevno povezavo, so morali upoštevati veliko zahtev: ni bilo mogoče podpreti nadvoza na sredini, prehoden in prevozen pa bo vse leto. Površina je namreč ogrevana, ker bi sicer pri pluženju ali čiščenju sneg lahko padal na avtocesto spodaj kar bi ogrozilo prometno varnost.

Nadvoz bodo odprli ob občinskem prazniku čez približno mesec dni. Z njim tudi kolesarji iz smeri Kranja pridobivajo dobro kolesarsko pot, ker sta Kranj in Šenčur skupaj poskrbela tudi za asfaltno kolesarsko pot od iz Kranja do Šenčurja kar je bil prej problem. Nasploh pa je šenčurska občina po mnogo čem lahko slovenskim manjšim občinam za vzor: imajo lastno poslovno cono s preko 1000 zaposlenimi, zgledno urejene družbene dejavnosti, privlačni so tudi za priseljevanje pa še košarkarji so v prvi ligi. Zato niti ni čudno, da so v proračun uvrstili tudi projekt povezave čez avtocesto, ker se šenčurska lokalna politika zmore poenotiti kadar gre za koristne izboljšave.