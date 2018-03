Vesoljska postaja Tiagong-1 je v resnih težavah. V kitajski vesoljski agenciji so to opazili že septembra 2017, ko bi morali vesoljsko postajo prestaviti iz orbite, a so s plovilom izgubili stik. »Zdi se, da so z vesoljsko postajo izgubili komunikacijski stik, zato o Tiagongu-1 ni podatkov,« je dejal Xiaofeng Wu, vesoljski inženir na Univerzi v Sydeyu.

Tiagong-1 bo še v tem tednu vstopil v zemeljsko atmosfero, pričakujejo pa, da se bo ob tem zaradi visoke hitrosti tudi vžgal. Znanstveniki domnevajo, da bodo nekateri deli kljub temu prispeli do tal. Možnost, da bi vas zadel kakšen del postaje, pa je skoraj nična.

Skoraj 70 odstotkov površine na Zemlji prekriva voda, ostali deli so precej nesorazmerno poseljeni. Če bi kakšen del razpadle postaje res prišel do površja, je verjetnost, da bi ob tem koga zadel, precej majhna. Leta 2011 so pri Nasi izračunali možnost, da bi deli razpadlega 6,5-tonskega vesoljskega plovila ob padcu na Zemljo koga zadeli: bila je 1:3200. To pomeni, da je možnost, da bi plovilo zadelo natanko vas, 1:21 bilijonov. Težko si je zamisliti še bolj neverjetno smrt.

Kje bodo deli pristali, je težko določiti Postaja okoli Zemlje potuje s hitrostjo 27.000 kilometrov na uro, zato je mesto, kjer bi lahko pristala, skoraj nemogoče določiti. Če namreč samo za eno uro zgrešiš vstop v atmosfero, vsaj za 27.000 kilometrov zgrešiš tudi lokacijo pristanka. A postaja lahko v atmosfero vstopi le v širinah svoje orbite (-43 stopinj severno in 43 stopinj južno), da bi se plovilo razletelo po južni Ameriki, Kitajski, Bližnjem vzhodu, Afriki, Avstraliji, delih Evrope in po pacifiškem in atlantskem oceanu. Slovenija se nahaja le nekaj stopinj severno od severne meje območja orbite kitajske postaje. Tiagong-1 bo po velikosti 50. največje plovilo, ki je padlo na Zemljo. Ob tem ni bilo nobenih zabeleženih poškodb ali smrti, povezanih z deli, ki bi koga zadeli. Največje razpadlo vesoljsko plovilo je bilo SkyLab, 77-tonska ameriška vesoljska postaja, ki je padla nad zahodnim območjem Avstralije. Deli nikogar niso poškodovali.