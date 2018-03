Letos sta se delavnic udeležili dobri dve desetini, ki sta se na koncertu zaključnega dne razdelili v štiri manjše skupine s kratkimi, a v določeno idejo usmerjenimi nastopi. Najbolj posrečeno na primer v uvodu, ko je kvintet izkoristil zvočno sorodnost violine in hurdy gurdyja, rezkim tonom v višji legi sopostavil še vokal in svoj nastop zgradil okoli vmesne prekinitve. Hudomušno sta se lastne prezence lotila tudi vokalist bluesovskih izvorov, a široke domišljije Žiga Jenko in mladi srbski bobnar Aleksandar Škorić, ki kot da ognjevitosti nista več mogla obdržati v zgolj zvočnem mediju in sta postregla še z manjšim zajebantskim performativnim vložkom.

Če se je Škorić v svojem zaključnem nastopu obrnil od bobnov, da bi se poigral še s svojim nerodnim sediščem, pa je s svojo izrazito telesno igro ostal trdno v sedlu dan prej. V zadnjem petkovem koncertu je nastopil v triu s pianistko Kajo Draksler in Vilbertom de Joodejem. Kot pri velikem delu koncertov na festivalu je šlo tudi pri tem za priložnostno sestavljen trio, čeprav je Amsterdam kot študijsko mesto članov tria tudi njihova stična točka. Te so se na odru odlično dopolnjevale, opaziti je bilo na primer močno ekspresivno klavirsko igro domače pianistke, ki jo skozi različne sestave z morda nekoliko bolj umirjeno igro že poznamo. Ob eksplozivnem mladem bobnarju, ki je večkrat z glasnim pokom močno zarezal v tkivo skupinske igre in poslušanja, veščem kontrabasistovem vpletanju so bile sicer različne tehnike prepariranega klavirja stalno spodbujane.

Svojevrsten vrhunec je predstavljal tudi drugi sestavljeni trio, ki je v soboto ravno tako na odru združil na svoj način oddaljene glasove. Po dolgem času smo tako lahko slišali vokalistko Ireno Z. Tomažin, ki sedaj že povsem glasbeno obvlada nabor tehnik in pristopov, ki jih je v preteklosti raziskovala znotraj različnih, tudi gledaliških projektov. Zanimivost tria je bila predvsem v različnih naborih instrumentarijev, med katerimi je s polno, na kemijski laboratorij spominjajočo mizo vizualno še najbolj izstopal zvočni umetnik Lee Patterson. A je ravno vpričo bogastva analognih in dejansko kemično delujočih pripomočkov skozi serijo malih zvočnih dogodkov pravzaprav le postavljal nekakšen kontrapunkt enostavnejšim, a vseeno širokim virom zvoka pri obeh soigralcih.

V vrsti imen in zasedb in tudi mešanih svetov, v katerih se te gibljejo in ki so se zvrstile na letošnji ediciji festivala, je morda nehvaležno iskati vrhunce. Zagotovo je bil razlog za obisk nastop Sudo kvarteta prvi dan z veteranko in nekakšno zvočno humoristko Joëlle Leandre ali sodelovanje švedske vokalistke močno bluesovske širine Sofie Jernberg z duom Superimpose. Na drugi strani je težko uganiti, kaj je bilo krivo za neverjetno množičen obisku drugega, petkovega večera. Na koncu pa velja ponoviti glavno izkušnjo festivala: njegova odlika ni v žanrski prepoznavnosti, s po večini priložnostnim oblikovanjem zasedb pa ravno tako njegova nosilna znamka niso sicer močna imena nastopajočih. Še najbolj gre za pristop svojevrstnega glasbenega aktivizma, ki vedno skrbi za generacijsko in mednarodno oplajanje različnih scen, s tem pa tudi kljubuje prisilni razpisni ujetosti, na katero sta kot glavni vir individualizacije in razbijanja umetniških skupnosti v petkovem pogovoru opozorila Kaja Draksler in de Joode.