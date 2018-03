Luka Koper bo problem najemanja delavcev prek zunanjih družb, tako imenovanih izvajalcev pristaniških storitev (IPS), reševala na tri načine: nekaj delavcev, ki jih zdaj državna družba najema prek IPS, bodo neposredno zaposlili v Luki Koper, nekaj jih bodo najemali prek agencij za posredovanje dela, nekaj pa še vedno prek zunanjih izvajalcev, je danes po seji nadzornega sveta povedal predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

Koliko jih bodo neposredno zaposlili, ni želel napovedati, je pa dejal, da bo le manjši del delavcev zaposlenih prek agencij, četrtina, večinoma tisti, ki bodo delali na avtomobilskem in kontejnerskem terminalu, pa prek zunanjih izvajalcev. Pred časom je sicer Luka Koper objavila razpis za zaposlitev 77 delavcev, na razpisana mesta pa se je prijavilo kar 2500 delavcev. Za vse neposredne zaposlitve Zadel predvideva »nekaj milijonov evrov« dodatnih stroškov, bolj natančen ni želel biti.

IPS proti zakonitemu outsourcingu

Najemanje delavcev prek zunanjih izvajalcev je Zadel medtem definiral kot »zakoniti outsourcing s sredstvi in dejavnostjo« ter dodal, da bo model tudi poslovno vzdržen. V čem se bo pravzaprav ta del razlikoval od najemanja delovne sile prek IPS, ni jasno. O vsem tem se bodo tudi še pogovorili z vodji IPS, je dodal Zadel. To strategijo zaposlovanja bo uprava dopolnjevala do maja, zato je nadzorni svet še ni sprejel, je pojasnil prvi luški nadzornik Uroš Ilić.

Do načina reševanja problematike je zelo kritičen Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Sprašuje se, kako bo uprava zakonsko utemeljila outsourcing zaposlitve, ki so pravzaprav »zakamufliran IPS«. »Pogovarjamo se o delavcih, ki so deset, petnajst let delali v Luki Koper in imajo elemente rednega delovnega razmerja, zato je vse, kar ni redna zaposlitev v Luki Koper, nezakonito,« je dejal. Poudaril je, da je Luka Koper mimo agencij za posredovanje dela dvajset let najemala delovno silo (v nasprotju z Luko Koper, kjer so angažma delavcev prek IPS definirali kot najemanje storitev, zato agencije za posredovanje dela niso potrebne). Da sta tako nadaljnji outsourcing kot agencijsko delo nesprejemljiva, je dejal tudi Peter Majcen iz Konfederacije sindikatov 90. »Zahtevamo model, ki bo dejansko odpravil IPS, ne pa samo preoblekel srajco in delal naprej na stare načine,« je poudaril.