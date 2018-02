Luka Koper: uprava in žerjavisti podpisali socialni sporazum

Uprava Luke Koper in sindikat žerjavistov sta včeraj podpisala sporazum, ki »družbi zagotavlja dolgoročni socialni mir«, saj zagotavlja dolgoročno stabilno poslovno okolje in je temelj za kontinuiran in konstruktiven dialog med socialnimi partnerji, so zapisali v izjavi za javnost.