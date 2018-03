Barbara Pogačnik je skupaj z ostalimi gospodinjami iz Pobrezij za dobrodelno dražbo pripravila potice iz jabolčnih in hruškovih krhljev, katerih recept je znan preko 200 let in je – kot povedo mojstrice potic – posebnost v Sloveniji. »Okoli dvajset se nas je povezalo med seboj, s peko smo poskusile vsaka doma ali v družbi, nastale so potice, ki jim ni para. Gospa Dušica Kunaver (etnologinja, op. a.) nas je obiskala in nam pritrdila, da kaj takega še ni jedla,« je povedala Pogačnikova, ki si prizadeva za obujanje tega edinstvenega recepta za potico.

Potice podbreških gospodinj so sicer le ena od posebnosti kraja, kjer so sposobni svojo bogato zgodovino na več področjih predstaviti tudi drugim. Kulturno društvo Tabor Podbrezje je tako poskrbelo za kip slikarke Ivane Kobilce, ki naj bi vsaj eno svojih mojstrovin naslikala prav v tem okolju. Skozi vse leto se vrstijo različne prireditve, kraj pa je znan tudi po odličnih sadjarjih, še posebej jabolka so res okusna. Ni čudno, da so tudi potice, v katerih so domači krhlji glavna sestavina, izjemnega okusa.