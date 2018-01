Osem velikonočnih orehovih potic, ki jih je lani naročil veleposlanik pri Svetem sedežu Tomaž Kunstelj, so spekli Jezerškovi, veleposlaništvo pa jih je predalo najvišjim vatikanskim uradnikom, med drugim papežu Frančišku, zaslužnemu papežu Benediktu in kardinalu Rodetu. Potice sta takrat v Vatikan odpeljala slovenska cvetličarja, ki sta že več let zadolžena za dekoracijo bazilike.

Ker pa je bila zgodba odlično sprejeta, je Sonjo in Francija Jezerška, gospodarja prestižne slovenske kulinarične zgodbe, veleposlanik Tomaž Kunstelj pred božičem povabil, naj prideta v Vatikan in kar tam spečeta potice. Na povabilo sta se odzvala z največjim veseljem.

Še isti večer so sveže pečeno odnesli kardinalu Francetu Rodetu

Priprave na peko znamenite tradicionalne slovenske sladice v papeževi prestolnici so potekale nekaj tednov. V Vatikan so vnaprej poslali potičnice, glinene modle za potice, in nekatera živila. Poskrbeli so tudi za darilno embalažo in certifikate za orehove potice, ki so jih priložili poticam. Skupaj s Katjo Šturm, vodjo marketinga pri Jezerškovih, so se nato 19. decembra lani z letalom odpravili v Rim. V Vatikanu so dokupili še manjkajoča živila in dan za tem spekli potice. Še isti večer so sveže pečeno potico osebno odnesli kardinalu Francetu Rodetu, naslednji dan pa preostale potice še papežu Frančišku, zaslužnemu papežu Benediktu, veleposlanici ZDA v Vatikanu, ki je potico papežu predala v imenu prve dame ZDA, Melanie Trump, in drugim visokim uradnikom v Vatikanu, državnemu tajništvu, žandarjem in švicarskim gardistom.

Papež Frančišek je za božič prejel orehovo potico, ki je tehtala dober kilogram, pečena pa je bila v pravem okroglem glinastem modlu. Potico so predali v lični kartonski embalaži s certifikatom Akademije Jezeršek in s podpisom Sonje Jezeršek.

Kardinal Rode, ki so mu potico osebno predali, se je za izjemno darilo iskreno zahvalili. Obljubil je, da bo papeža na sprejemu povprašal, kakšna je bila potica. Vsi prejemniki potice so bili v tednu pred božičem zelo zasedeni, glede na odziv v času velike noči pa so kulinarični mojstri prepričani, da so bili tudi tokrat vsi prejemniki potice nad darilom navdušeni.