Če iščete vadbo, ki bi jo lahko izvajali tako v vodi kot na suhem, vam bo zagotovo ustrezal aqua boot camp, ki je kombinacija krepilnih vaj za vse telo, ki se večinoma izvajajo na suhem, ob bazenu, in kardiovadbe, ki jo vadeči izvajajo v vodi. »Progam ni nov, smo ga pa pred petimi leti prvi vpeljali v Sloveniji,« pove vaditeljica vadbe Katarina Jerše. »Bazen, ki ga imamo v ljubljanskem ŠUS Eurofitnes, je ustrezne dolžine, prav tako je primerna globina, ki vadečim omogoča izvajanje vaj stoje.«

Sogovornica ne pozabi omeniti ogrevanja, ki ga vadeči navadno začnejo izvajati že sami. »Za ogrevanje preplavajo nekaj dolžin 20-metrskega bazena. Tudi sicer je voda namenjena kardiovadbi, kot so plavanje, tek, poskoki, visoki skoki na mestu,« pove Katarina, ki omeni, da od vadečih pričakuje vsaj osnovno znanje plavanja. »Namen vadbe ni učenje plavanja, za to imamo pri nas druge programe. Vadečega popravim le v primeru, da med plavanjem dela večjo tehnično napako. Če pa kdo ne zna denimo izvajati proste tehnike plavanja, torej kravla, bo odplaval pač prsno tehniko, žabico,« pove sogovornica, tudi sicer učiteljica plavanja. Budnemu očesu vaditeljice pa ne uidejo napake niti od bazenu. »Pozorna sem na pravilno izvedbo vaj, začetnikom se pri vajah maksimalno posvetimo in iz tega gradimo naprej.«

Treningi, ki trajajo do 50 minut, niso nikoli enaki, prav tako dopuščajo zainteresiranim, da se priključijo kadar koli. »Trening je vedno prilagojen skupini, ki vadbo redno izvaja dvakrat na teden. Veliko jih vztraja že od začetka, zato poznam njihove zmožnosti oziroma vem, koliko so sposobni,« pove Katarina. »Prav zato lahko pri homogeni skupini vaje delamo v intervalu minuta vaje, 30 sekund premora. Trem vajam za moč ob bazenu sledi vaja v vodi.«

Manj obremenitev za sklepe

Vadba je izredno priporočljiva za tiste, ki imajo kakršno koli poškodbo. »Lahko da imajo le težave s križem, hrbtenico, sklepi, veliko jih ima težave prav s koleni,« pove sogovornica, ki omeni, da prav zaradi vadbe v vodi ni nobenih obremenitev na sam sklep. »Potrebuješ le specifično kondicijo, ki pa jo lahko zelo hitro pridobiš z rednimi treningi. Večjo težo da vajam prav upor vode.« Tega dosežemo z različnimi pripomočki, s katerimi dodatno obremenimo in tako krepimo telo. Takšne so denimo plavalne rožice, s katerimi vadeči krepijo prsne mišice in mišice ramenskega obroča. »Z zavesljajem naprej in nazaj okrepimo hrbtne mišice, uporabljamo pa tudi plavalne deske in uteži iz pene, ki so namenjene krepitvi zgornjega dela telesa,« pojasni Jeršetova.

Predvsem zaradi varnosti pa so vadeči dosti bolj omejeni z vajami ob bazenu. Zaradi zdrsa se izogibajo poskokom, tako da se vaje izvajajo na blazinah. »Velik poudarek je na statičnih vajah, pri katerih krepimo predvsem trebušne in hrbtne mišice, prav tako izvajamo vaje za čvrsto zadnjico, nekaj je tudi trebušnjakov,« še pove sogovornica. Poudari, da so rezultati ob rednem treningu vidni že po dobrih treh tednih. Navsezadnje gre za vadbo, pri kateri se, kot priznavajo vadeči, pošteno spotiš tudi v vodi. A treba je priznati, da vadba v vodi, ki ima dobrih 27 stopinj Celzija, ni preprosta, zato je treba posebej opozoriti, da morda le ni primerna za srčne bolnike.