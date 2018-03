Diplomirala je na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani in magistrski študij nadaljevala v Parizu, na prestižni Institut Français de la Mode. Po študiju je ostala v Parizu, kjer je nekaj let delala za znamki Kenzo in Libertin Louison. Leta 2004 je v nekem trenutku z mislijo, da prihaja domov samo na kratek obisk, nepričakovano ostala v Sloveniji. Ob prihodu na domača tla so se začeli ponujati različni projekti in sodelovanja, kar jo je opogumilo, da je stopila na lastno poslovno pot. Modna scena je bila v razcvetu in skoraj spontano so se vzpostavile pomembne povezave – našli so se pravi ljudje in projekti so se začeli premikati. Z v.o.o.d.o.o so ustvarili prve začetke kreativnih skupin in skupinskega nastopa modnih oblikovalcev na trgu.

Pozneje se je iz teh začetkov razvil Squat, društvo za neodvisno modo, umetnost in oblikovanje, ki sta ga osmislila in ustanovila z modnim oblikovalcem Zoranom Garevskim (1971–2014). Squat je najprej, v skladu z imenom, »skvotal« (gostoval) na različnih lokacijah po Ljubljani, a kmalu prerasel skromne začetke in začasnost. Postal je blagovna znamka, ki je imela lokacijo vrsto let v galerijskem prostoru v Križevniški ulici. Največji pečat v smislu promocije in uveljavljanja sodobnega slovenskega modnega oblikovanja je pustila iniciativa Young@Squat, ki je pri kreativnem razvoju podprla mnoge vrhunske mlade oblikovalce, ki delujejo v današnjem času: Peter Movrin, Maja Leskovšek, Ivan Rocco, Ana Jelinič, Dajana Ljubičič in mnogi drugi.

Dve kolekciji na leto Nataša Peršuh je razvila tudi lastno blagovno znamko NatasaPersuh. Njene kolekcije zaznamuje kontinuirano pojavljanje osnovnih kosov s personaliziranim podpisom – oblačilne forme, ki so nam blizu, jih (pre)poznamo in radi nosimo, vendar so v detajlu ali izvedbi drugačne, posebne in avtorsko prepoznavne, kot recimo reinterpretacije moške srajce. Kolekcije so vedno skrbno in kakovostno izdelane v klasičnih materialih, a v predrugačenih formah. Oblikovna prepoznavnost znamke NatasaPersuh se naslanja na alternativni minimalizem, poigravanje s kroji, proporci in detajli. Njena ženska je urbana boemka, ki ustvarja trende in nagovarja s stilom. Nove kolekcije nastajajo dvakrat na leto in jih oblikovalka redno predstavlja na samostojnih in skupinskih revijah ali razstavah doma in tudi v tujini. Za svoje delo je prejela domače in tuje nagrade in priznanja: »Made in Slovenia« je bil na Elle Style Awards 2015 nagrajen za najboljši modni projekt, »SQUAT, nova valuta v modi« je dobil priznanje za najboljši spremljevalni dogodek bienala BIO 50 (2015), zmagovalka mednarodne modne revije fashion & technology v Firencah (2002)... Poleg vodenja svoje znamke je direktorica in kreativni vodja Squata ter mentorica Young@Squat. Od leta 2008 je kot izredni profesor redno zaposlena na Naravoslovnotehniški fakulteti UL, na oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil. O svojem profesorskem delu pravi, da so se v zadnjih letih na področju posodobitve programov in aktualizacije študija modnega in tekstilnega oblikovanja zgodile velike spremembe. S študenti se dela zelo individualno, na magistrski ravni je študij praktično v celoti izbiren, naloge se izvajajo skozi projektno delo, večkrat v sodelovanju s konkretnimi podjetji ali točno določenimi kreativnimi izzivi: »Na fakulteti se vedno se odzivamo na aktualno dogajanje in spremembe, kar je seveda bistvo mode. Profesorji tudi skrbimo, da se študenti s svojimi kolekcijami čim več predstavljajo na različnih razstavah in modnih revijah.«