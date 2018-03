Marsikdo bo, ko bo pomislil na LBD, little black dress ali malo črno obleko, pomislil naAudrey Hepburn v filmu Zajtrk pri Tiffanyju. Preprosta črna obleka brez rokavov, ki je sledila silhueti njenega telesa, je postala simbol male črne obleke za ženske po vsem svetu, za Audrey Hepburn, ameriško ljubljenko z velikih platen, in Huberta de Givencyja, francoskega oblikovalca, ki je bil v drugi polovici prejšnjega stoletja sinonim za eleganco, pa le ena od postojank njunega dolgoletnega sodelovanja. »Givenchyjeve kreacije so mi vedno dajale občutek varnosti in samozavesti. In moje delo je postalo lažje, ker sem vedela, da sem videti popolnoma tako, kot moram. Enako sem se počutila ob zasebnih priložnostih. Givenchyjeve obleke so me varovale pred čudnimi situacijami in ljudmi. Dobro sem se počutila v njih,« je govorila Hepburnova, ki je Givenchyjeve kreacije nosila v filmih in zunaj njih, tudi na podelitvi oskarjev, na kateri je kipec za vlogo v filmu Rimske počitnice sprejela v beli cvetlični obleki s pasom, in pa na svoji poroki z Andreo Dottijem, na kateri je leta 1969 žarela od sreče v rožnati obleki z dolgimi rokavi.

Oblačil je žene milijarderjev in predsednikov

Francoski aristokrat in uglajena vitka lepotica sta bila zveza, narejena v nebesih. Ko sta se spoznala, bilo je leta 1954 na snemanju Wilderjeve Sabrine, sta bila oba stara nekaj več kot 20 let, nato sta ostala povezana naslednja štiri desetletja, vse do igralkine smrti leta 1993. Skupaj sta z oblačili stilsko zaznamovala filme Smešni obraz, Zajtrk pri Tiffanyju, Ljubezen popoldne, ŠaradaParis When It Sizzle s in Kako ukrasti milijon, zraven pa ustvarila še parfum s podpisom Hepburnove l'interdit (prepovedano), ki je pod Givenchyjevo blagovno znamko prišel na trg leta 1957. Kadar se nista dobila zaradi oblek, sta se vedno vsaj slišala. »Poklicala me je najmanj dvakrat na teden. Včasih mi je rekla le: 'Ne želim te motiti. Želim ti reči samo, da te imam rada. Adijo,' je Givenchy po svoji upokojitvi sredi 90. let povedal modnemu zgodovinarju Colinu McDowellu, njuni modni ljubezenski aferi pa je bila posvečena celo knjiga, v kateri je opisan tudi vpliv, ki sta ga imela na modo.

A Audrey Hepburn ni bila edina, ki je prisegala na Givenchyja. Ko ga je proslavila in je odšel še njegov mentor, španski oblikovalec Christobal Balenciaga, ga je pograbila elita na obeh straneh Atlantika. Oboževale so ga igralke zlatega Hollywooda ter žene bogatih ameriških industrialcev in predsednikov. Oblačil je mamo Johna Kennedyja Rose, ki je v njegovih kostimih hodila v cerkev, pa Jackie Kennedy, ki je v Givenchyjevi dolgi beli obleki leta 1961 obiskala Versailles, v črnini z njegovim podpisom pa pokopala tudi moža. Pa Babe Paley, Mono Bismarck, Bunny Mellon in Jock Whitney, ki so si želele kupiti nekaj francoske elegance, in tudi ženske, ki so eleganco poosebljale že same po sebi, od Grace Kelly, ki je z možem princem Rainerjem v njegovi zeleni obleki leta 1961 obiskala Belo hišo, do Elizabeth Taylor in Lauren Bacall.