Neuporaba varnostnega pasu je v petek ob enajstih zvečer močno prispevala k prometni nesreči s smrtnim izidom v bližini naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah. Štiriintridesetletni Slovenec, ki sicer živi v sosednji Avstriji, se je peljal po regionalni cesti v smeri proti Zgornji Ščavnici. Med vožnjo navzdol po strmem klancu je izgubil oblast nad vozilom in zaneslo ga je s ceste.

Na strmini se je avtomobil začel prevračati, med prevračanjem pa je voznik padel iz vozila, kar je bilo zanj usodno. Avtomobil je namreč za tem padel nanj in ga tako hudo poškodoval, da je voznik zaradi posledic poškodb umrl že na kraju nesreče. Na mariborski policijski upravi so nam potrdili, da voznik med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, kar tudi pojasni njegov padec iz avtomobila, ki je sledil prevračanju in ki je bil razlog za tako hud izid prometne nesreče.

Tretjina smrtno ponesrečenih voznikov nepripetih Čeprav se vse več voznikov in potnikov v avtomobilih pripenja z varnostnim pasom, stanje na tem področju prometne varnosti še ni optimalno. Tako se še vedno dogaja, da se – tako kot v tragičnem primeru v Slovenskih goricah – vedno ne pripnejo niti vozniki. »Od 30 voznikov, ki so umrli v lanskem letu, jih kar 10 ni bilo pripetih,« je pred dnevi ob koncu nacionalne preventivne akcije, ki je bila namenjena prav uporabi varnostnega pasu, dejal vodja prometnih policistov na generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun. Neuporaba varnostnega pasu je pogosto povezana z lažnim občutkom varnosti v poznanem, domačem okolju. Čeprav stara mantra, da se največ prometnih nesreč zgodi prav v domačem okolju voznikov, še vedno drži. »Ne glede na to, ali gremo v trgovino, se vračamo ali smo samo na kratki vožnji moramo biti pripeti. Tudi pri manjših prometnih nesrečah lahko pride do poškodb, ki jih ne bi bilo, če bi bili privezani,« ob tem poudarja Kapun.

Sile in naletna eža enake na vseh sedežih Po podatkih agencije za varnost prometa se stanje na področju uporabe varnostnega pasu izboljšuje. Vozniki so pripeti v 91 odstotkih, stanje pa je precej slabše pri odraslih potnikih na zadnjih sedežih. Na zadnji klopi se med vožnjo še vedno pripne le 68 odstotkov odraslih potnikov. Po besedah vodje sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dr. Mateje Markl je delež pripetih na zadnjih sedežih nujno treba zvišati, saj so sile in naletna teža enake, ne glede na sedež v avtomobilu. Tega se očitno že zavedajo starši, ki svoje otroke na zadnjih sedežih (manjše otroke tudi v ustreznih otroških sedežih) pripenjajo v 95 odstotkih, pri čemer se je delež pripetosti otrok še pred desetimi leti gibal le okoli polovice. Na agenciji si bodo v prihodnje pri prepričevanju voznikov in potnikov, da je uporaba varnostnega pasu nujna za varno vožnjo, pomagali tudi s simulatorjem Vrtavka, ki prikaže sile ob prevračanju. Le-ta avtomobil s potniki zavrti na glavo in nato nazaj na kolesa.