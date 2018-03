V prometni nesreči sinoči okoli 23. ure blizu naselja Sveta Ana v Slovenskih Goricah je umrl 34-letni voznik osebnega vozila. Izgubil je oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, med prevračanjem pa je padel iz vozila, nakar je to padlo nanj, so danes sporočili mariborski policisti. 34-letni slovenski voznik osebnega avtomobila, stanujoč v Avstriji, se je peljal po regionalni cesti iz smeri Svete Ane proti Zgornji Ščavnici. Zunaj naselja Sveta Ana je na strmem klancu navzdol izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Med prevračanjem je padel iz vozila, pri tem pa je vozilo padlo nanj. Voznik je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili iz PU Maribor.

Umrl 52-letni voznik tovornega kombija V prometni nesreči v petek okoli 14. ure pri kraju Žimarice je umrl 52-letni voznik tovornega kombija, potem ko je zapeljal z desnega roba ceste na travnati nasip in nato trčil v betonski objekt transformatorske elektro postaje. Voznik je vozil po regionalni cesti iz smeri naselja Podklanec proti naselju Sodražica. Na delu ceste, kjer vozišče poteka iz desnega nepreglednega ovinka v daljšo ravnino, je vozil preblizu desnega roba vozišča, zapeljal s ceste na travnati nasip, kjer je nato s sprednjo stranjo vozila trčil v betonski objekt transformatorske elektro postaje.