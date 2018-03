Melania Trump je nagrajenke označila za resnične junakinje v svojih domačih državah in po celem svetu, ki služijo kot vzor za vse ženske in dekleta. »Pogum je najbolj potrebna kakovost današnjega sveta, čeprav ga je pogosto težko najti. Pogum ni le videti, da je nekaj narobe, ampak prizadevanje za popravo krivic,« je dejala prva dama ZDA.

»Pogum vidim v ženskah, ki so preživele surov napad in govorijo proti nasilju ter učijo mlada dekleta, kaj pomeni spoštovanje same sebe. Pogum vidim v ženski, ki kot prva služi v oboroženih silah svoje države in pomaga v boju proti teroristom. Vidim ga tudi v ženskah, ki tvegajo lastna življenja zato, da ženske in dekleta v Iraku več ne bodo podvržene grozotam trgovine z ljudmi, pobijanja in posilstev,« je dejala.

Trumpova se je dobitnicam nagrade zahvalila za njihovo delo, prav tako tudi uslužbencem State Departmenta, ki si vsak dan prizadevajo za svobodnejši in naprednejši svet, ne le za Američane ampak celotno človeštvo.

Letošnje nagrade so dobile Roja Sadat (Afganistan), Aura Elena Farfan (Gvatemala), Julissa Villanueva (Honduras), Alija Kalaf Saleh (Irak), nuna Maria Elena Berini (Vatikan), Aiman Umarova (Kazahstan), Feride Rushiti (Kosovo), L'Malouma Said (Mavretanija), Godelive Mukasarasi (Ruanda) in Sirikan Charoensiri (Tajska).

Nagrado je doslej dobilo 120 žensk iz 65 držav sveta. Predstavništva ZDA po svetu predlagajo kandidatke za nagrado iz posameznih držav, finalistke pa potem izberejo v Washingtonu. Slovesnost je vodil namestnik državnega sekretarja John Sullivan.