Potem ko se prejšnji teden Darej Gorjup ni izrekel o krivdi za več očitanih kaznivih dejanj, med njimi goljufije in izsiljevanja škofjeloškega podjetnika, je danes dejal, da vse očitke iz obtožnice »absolutno zavrača«. Kaj se je torej dogajalo med obtoženim in oškodovanim škofjeloškim podjetnikom, ki naj bi ga ogoljufal in skupaj s pajdaši izsiljeval, bo znano na glavni obravnavi.

Za sodelovanje zagovornik okrivil mladost

Krivdo za očitke iz obtožnice, ki ga bremeni poskusa izsiljevanja, pa je na današnjem predobravnavnem naroku na kranjskem okrožnem sodišču priznal soobtoženi Leonard Podgornik. Za 23-letnika, ki prestaja preizkusno dobo za pogojno obsodbo za drugo kaznivo dejanje, je tožilec Tilen Demšar predlagal pogojno obsodbo enega leta zapora s preizkusno dobo dveh let. Njegov zagovornik Gorazd Fišer je poudaril, da je takšna kazen previsoka, saj so bila dosedanja dejanja Podgornika posledica njegove mladosti, nezrelosti in neizkušenosti. Sodnica Milena Turuk pa mu je za obe kaznivi dejanji, torej za tokratno in preteklo, za katero se preizkusna doba še ni iztekla, dosodila enotno pogojno kazen enega leta in enega meseca zapora s preizkusno dobo dveh let. Opozorila je, da pri tokratnem dejanju ni imel aktivne vloge.

Med peterico, ki je izsiljevala škofjeloškega podjetnika – ta je priglasil premoženjskopravni zahtevek v višini nekaj več kot pol milijona evrov – sta doslej krivdo priznala dva. Poleg Podgornika je prejšnji teden sodišče za kaznivo dejanje izsiljevanja taksistu in informatiku Marku Bitencu izreklo pogojno kazen devetih mesecev zapora s triletno preizkusno dobo. Obžaloval je dogodke, v katere je bil, kot je izjavil, zaveden, na glavni obravnavi zoper Gorjupa pa bo, ko bo njegova sodba pravnomočna, nastopil kot priča.

Kot smo poročali, gre iz obeh dosedanjih sodb, ki ju je prebrala sodnica Turukova, razbrati, da je Gorjup skupaj z Bitencem in Podgornikom ter drugimi sodelujočimi obiskal škofjeloškega podjetnika na domačem naslovu, kjer so od njega terjali denar. Gorjup naj bi oškodovancu dejal, da ga je obiskal po naročilu osebe, ki se je je oškodovanec bal, saj mu jo je obtoženi prikazoval kot nasilno. Dejal naj bi mu, da ga bo nasilnež, ki je naročil obisk, ubil in zakopal, če mu oškodovanec ne bo izročil denarja. Bitenc se je izdajal za Gorjupovega taksista, Podgornik pa za policista. A ker takrat, ko je pri dejanju sodeloval slednji, oškodovanec obiskovalcem ni izročil denarja, je šlo v njegovem primeru zgolj za poskus izsiljevanja. Kakšni vlogi sta imela pri tem soobtožena Goran Glamočanin in Vladimir Marinković, ki sta krivdo za očitke zanikala, pa bo jasno med glavno obravnavo.