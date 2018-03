Predstavnik Sberbank Sergej Volk je novinarjem potrdil, da se Sberbank vrača za pogajalsko mizo, da bi sodelovala v procesu prestrukturiranja največje hrvaške družbe. Pričakuje, da bodo vsi akterji dosegli »prijateljski in uravnotežen« dogovor o poravnavi.

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Fabris Peruško je dodal, da bo Sberbank ustavila vse postopke proti Agrokorju na sodiščih v več državah »v dogovorjenem roku«. Agrokor bo v zameno priznal vse terjatve ruske banke, ki znašajo približno 1,1 milijarde evrov. Ocenil je, da ta dogovor omogoča, da bo imela poravnava široko podporo upnikov.

Peruško je še poudaril, da so danes v Splitu sklenili tudi večdnevno srečanje z razširjeno sestavo začasnega sveta upnikov Agrokorja. To po njegovih besedah zagotavlja, da bo izredna uprava do 10. aprila dosegla okvirno pogodbo o poravnavi.

Mandat izredne uprave koncerna bo namreč takrat potekel, a zakon o izvajanju izredne uprave v sistemskih podjetjih predvideva možnost njegovega podaljšanja za tri mesece. V tem obdobju naj bi dosegli tudi končni dogovor o poravnavi kot temelj za trajnostno poslovanje družbe.

Iz Agrokorja so danes sporočili, da sta Peruško in prvi podpredsednik uprave Sberbank Maksim Poletaev podpisala sporazum, ki natančno določa načela za izpolnjevanje dogovora o umiku vseh tožb in priznanju terjatev. Koncern bo na zagrebškem sodišču za gospodarske zadeve predlagal, da bodo terjatve Sberank dodali na seznam priznanih terjatev, so zapisali na spletni strani družbe.