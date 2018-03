Hrvaška opozicija zaradi Agrokorja za odpoklic ministrice za gospodarstvo

Predstavniki hrvaške opozicije so danes v saboru sprožili postopek za odpoklic podpredsednice hrvaške vlade in ministrice za gospodarstvo Martine Dalić. Menijo, da je politično odgovorna za okoliščine, ki so prejšnji mesec pripeljale do odstopa izrednega pooblaščenca za Agrokor Anteja Ramljaka.