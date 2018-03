Potem ko so lani na Hrvaškem gostili rekordnih osemnajst milijonov turistov, se novih uspehov nadejajo tudi letos. Zgovoren podatek je, da se lahko naši sosedje samo v letošnjem januarju pohvalijo s kar 28 odstotki več nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani. Najštevilčnejši gostje od leta 2016, ko so vzpostavili letalski povezavi Zagreb–Seul in Dubrovnik–Seul, so, poleg Američanov, nepopisne množice Korejcev.

»Veliko reklame na azijskem trgu so nam naredili Japonci. Oni so vedno povsod prvi. Zelo so jim bile všeč naše naravne lepote, zgodovina mest, kulturne znamenitosti in gastronomija. Potem je k nam prišla prva ekipa Korejcev. Najprej so snemali neki resničnostni šov, nakar so se posvetili televizijski seriji, ki je tako obnorela korejske gledalce, da hočejo zdaj številni na lastni koži izkusiti poti svojih televizijskih junakov,« izjemno zanimanje Korejcev pojasni zagrebška turistična vodnica Martina Cernogoraz.

Prestolnica Zagreb je ena njihovih obveznih postojank. Ne le v času adventa, ko so turistični delavci v enem dnevu našteli tudi po petnajst tisoč tujih obiskovalcev. Središče Hrvaške skozi vse leto ponuja številne znamenitosti za prav vse okuse in generacije.