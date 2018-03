Sanacijo gozdov po decembrskem vetrolomu, ki je poškodoval petino slovenskega gozda, večinoma iglavcev, še vedno otežujeta sneg in razmočenost terena. Za sanacijo v iglastih gozdovih je sicer na voljo zelo malo časa, do sredine maja, saj se bodo spomladi z nastopom višjih temperatur začeli razvijati podlubniki.

Kot so opozorili na zavodu za gozdove, podlubniki lahko znova povzročijo obsežne poškodbe gozdov. Podlubniki so sicer od leta 2015 do danes poškodovali 6,5 milijona kubičnih metrov drevja. Do razmaha podlubnikov v naših gozdovih je prišlo po žledolomu v februarju 2014, ki je poškodoval več kot devet milijonov kubičnih metrov drevja.

Vetrolom decembra lani je poškodoval 2,2 milijona kubičnih metrov drevja, večinoma, 90 odstotkov, iglavcev. Po površini prizadetih gozdov močno izstopa kočevsko območje, kjer je poškodovanih 69 odstotkov gozdnih površin. Močno poškodovani so tudi gozdovi na Notranjskem in Koroškem. »Glavna prioriteta pri sanaciji je posek in spravilo poškodovanih iglavcev, saj se bodo spomladi z nastopom višjih temperatur začeli razvijati podlubniki, ki lahko ponovno povzročijo obsežne poškodbe gozdov,« so poudarili.