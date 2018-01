Denacionalizacija je močno premešala lastniško sestavo slovenskih gozdov, ki danes preraščajo 59 odstotkov države in se razprostirajo na nekaj manj kot 1,2 milijona hektarjih površin. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bilo leta 1990, pred začetkom procesa vračanja nacionaliziranih gozdov, 62,4 odstotka zasebnih in 37,6 odstotka javnih gozdov. Danes je v lasti države le še petina gozdov, štirje odstotki so v občinski lasti, trije odstotki v lasti cerkva, 73 odstotkov pa je preostalih lastnikov. Iz teh podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije (Gurs) izhaja, da so ce