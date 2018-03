Slovenski ljubitelji lige NBA so v tem tednu lahko z užitkom spremljali nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Gorana Dragića, ki je navdušil z dvema dobrima individualnima predstavama, vendar pa žal ni imel velikega razloga za veselje, saj je Miami izgubil dve zaporedni tekmi in nazadoval na osmo mesto vzhodne konference (36 zmag in 33 porazov).

»Gogi« je teden začel s 23 točkami proti Portlandu, ki je bil prevelik zalogaj za moštvo s Floride (115:99), nato pa bil še boljši proti že odpisanemu Sacramentu in s 33 točkami izenačil rekord sezone, vendar pa je s soigralci po podaljšku moral priznati premoč s 119:123, s čimer je Miami izgubil še deveto zaporedno tekmo v gosteh. Zanimivo je, da je Miami v tej sezoni izgubil vse štiri tekme, na katerih je Dragić dosegel vsaj 30 točk, medtem ko je klub na tekmah, na katerih je Dragić prispeval najmanj 28 točk, v šestih primerih slavil le enkrat, na novembrskem obračunu s Phoenixom.

Vročica ima kljub zaporednima porazoma varnih šest zmag več od prvega zasledovalca Detroita (30-37) in ji zelo dobro kaže v boju za končnico, v katero sta se že uvrstila Toronto (50-17) in Boston (46-22). Na zahodu izstopata Houston (53-14) in Golden State (52-16), ki imata že zagotovljen nastop v končnici, v povsem drugačnem položaju pa je San Antonio, ki je zaradi slabih rezultatov zdrsnil na deveto mesto (38-30). Ostrogam se v tej sezoni močno pozna odsotnost poškodovanega zvezdnika Kawhija Leonarda, rezultatska kriza pa je tako huda, da klubu grozi, da bo prvič po sezoni 1996/97 ostal brez končnice.

Kralji z dvema zmagama skočili pred Anaheim

V ligi NHL se moštvo Los Angeles Kings še naprej drži med najboljšimi v pacifiški diviziji in s tem ohranja dobre možnosti za nastop v končnici. Kralji so v zadnjem tednu iztržili dve zmagi in dva poraza, premagali so Washington (3:1) in Vancouver (3:0), izgubili pa proti St. Louisu (2:7) in po kazenskih strelih tudi proti Arizoni (3:4). Čeprav izkupiček točk ni bil najboljši, je kolektivu iz Los Angelesa zadostoval, da se je s skupno 82 točkami vrnil na tretje mesto v diviziji, tudi po zaslugi Anaheima, ki je med 8. in 12. marcem izgubil vse tri tekme in tako kraljem znova gleda v hrbet (82).

V vrstah Los Angelesa še naprej izvrstno igra njihov kapetan in najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, ki je na zadnjih petih tekmah vknjižil 6 točk (gol in 5 podaj), skupaj pa jih ima že 76 (28+48), s čimer 12 tekem pred koncem rednega dela zaostaja le še za pet točk za svojo rekordno sezono 2009/10. »Glavna razlika med to sezono in preteklo, ki je bila težka tako zanj kot za ekipo, je ta, da v tej uživa v igri, to pa te lahko pripelje zelo daleč, če imaš takšne sposobnosti, kot jih ima on. Uživanje v igri je glavni razlog, da je svoje predstave dvignil na višji nivo,« je Kopitarja pohvalil njegov soigralec Dustin Brown.

Če Kopitar blesti v Los Angelesu, pa se v Washingtonu, najboljši ekipi metropolitanske divizije, vse vrti okoli Alexa Ovečkina. Ruski velemojster je v tem tednu dosegel poseben jubilej, saj je v ponedeljek ob zmagi nad Winnipegom dosegel svoj 600. gol v karieri in postal dvajseti igralec lige NHL s tem dosežkom, obenem pa se pridružil tudi elitnemu klubu štirih igralcev, ki so za to potrebovali manj kot tisoč tekem – pred Ovečkinom (990) so le Brett Hull (900), Mario Lemieux (719) in Wayne Gretzky (718).