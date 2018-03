Si lahko predstavljate špagete s svežo paradižnikovo omako brez svežega lista bazilike ali da vam med vsakodnevno kuho zmanjka svežega peteršilja? Kaj pa nove sorte mete, krebuljice, citronke – jih že poznate?

Zelišča so trpežne lončnice

Vse te in še kakšne dišavnice lahko posadimo v lončke in korita ter jih postavimo na okensko polico, da nam bodo res vedno na voljo. Da jih bomo občudovali vsak dan, jih sestavljajmo tako kot druge nasade: izberemo rastline, ki bodo z višino središčna točka, in jih dopolnimo z drugimi. Lahko izberemo celo lovorovo drevesce, ki bo naravnost očarljivo – čeprav boste v kuhinji v vsem letu porabili kakih deset njegovih listov! Ko bo drevesce zraslo, ga enostavno presadimo v večji lonec in postavimo na balkon, teraso ali ga enostavno presadimo na vrt.