Vendar strokovnjaki pravijo, da pred prvim majem ni primeren čas, da plodovke sadimo na prosto. Bo pa paradižnik, predvsem odpornejše sorte, prvi, ki ga bomo lahko morda že konec aprila posadili na gredice. Sledile mu bodo sadike paprike in bučke, medtem ko jajčevci, lubenice in melone potrebujejo še višje temperature. Prav zato z njimi počakamo, da minejo ledeni možje.

V primeru prenizkih temperatur – predvsem tla morajo imeti konstantno temperaturo vsaj 15 stopinj Celzija – sadike doživijo stres, zakrknejo in posledično je njihova rast izredno slaba. Sicer pa tudi paradižnika ne sadimo na prosto, dokler ni temperatura zraka vsaj 10 stopinj Celzija, prav tako je pomembno, da se nočne temperature zraka ne spustijo pod pet stopinj Celzija.

Izberemo zdrave, močne sadike

Žal s prezgodnjim sajenjem sadik na prosto naredimo več škode kot koristi. Resda bodo rastline preživele, bodo pa verjetno obledele, pozneje tudi zakrknile. Prav tako ne bomo zaradi zgodnjega sajenja imeli pridelka nič prej. Velikokrat so zastale rastline bolj dovzetne za bolezni, zaradi katerih lahko pozneje celo propadejo (pogosto pri meloni in lubenici, ki jih okužijo talne glive).

Pred sajenjem na prosto preverimo tudi, da so sadike v odlični kondiciji. Najboljši odgovor bomo našli v koreninski grudi, ki jo previdno, nežno dvignemo iz lončka. Zdrave korenine so bele, rjavkaste najverjetneje pomenijo obolelost, ki je na nadzemnem delu še ni opaziti. Same sadike ne smejo biti razpotegnjene, kar pomeni, da paradižnik naj ne bo višji od 20 centimetrov, rastline naj bodo močne in kompaktne. Prav tako je zaželena temno zelena barva.