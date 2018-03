Domače jagode Obstaja ogromno vrst jagodičevja, ki ga zelo radi gojimo na domačem vrtu, saj to niso samo jagode. Cvetenje jagod se v celinskem delu Slovenije začne že v aprilu, zorenje plodov pa že sredi maja. Čas cvetenja oziroma zorenja ni primeren za sajenje ali presajanje jagod, saj povzročimo rastlini velik stres in poškodujemo koreninski sistem. Najboljši čas za presajanje je po zorenju, od junija do konca avgusta. Jagode lahko kupimo že kot sadike v lončkih ali jih vzgojimo sami. To storimo tako, da že pri obstoječem nasadu puščamo živice, iz katerih se razvijejo nove rastline. Treba je vedeti, da imamo posamezne sadike lahko največ tri leta, nato jih zamenjamo in jih posadimo na drugo mesto v vrtu. Pri sajenju uporabimo organsko gnojilo, ki vsebuje veliko fosforja in kalija, ki igrata pomembno vlogo pri razvoju cvetov in plodov.

Ameriške borovnice V Sloveniji imajo v kraju Borovnica primerno kislo zemljo za direktno sajenje ameriških borovnic v vrt. Pogoje lahko ustvarimo kar sami. Ker smo poleti pogosto odsotni zaradi dopusta, jih je na domači vrt najbolje posaditi v polsenčno lego, tako se bo zemlja manj izsušila, suša namreč vodi v hiter propad rastline. Jamo skopljemo široko 80 cm in globoko 40 cm. Vanjo na dno položimo mrežo proti voluharju in filc, ki služi boljšemu zadrževanju vode. Sadike posadimo v kislo šoto, da zagotovimo ustrezno kislost. Sadilno jamo polnimo postopoma, tako da dodajamo okoli 20–30 odstotkov izkopane zemlje in jo sproti mešamo s šoto. Pozorni bodimo tudi pri izbiri gnojila, saj moramo vzdrževati kisel pH zemlje, v katero so posajene borovnice. Na koncu je priporočljivo dodati zastirko, ki bo preprečila izsuševanje. Uporabimo žaganje od iglavcev, iglice od smreke ali drugih iglavcev ali borovo lubje. Posamezni poganjki so rodni 6–8 let, nato rodnost močno pade in jih je treba izrezati in nadomestiti z novimi. Izrezujemo in krajšamo poganjke tako, da je sredina grma lepo osončena in odprta. Poganjkov na glavnih in stranskih vejah ne krajšamo, saj ameriška borovnica vedno rodi na koncu poganjkov.