Mednarodno podjetje Mercer, ki se ukvarja s kadrovskim in finančnim svetovanjem multinacionalkam, je tudi letos sestavilo lestvico, ki naj bi odražala stopnjo kakovosti življenja v več kot dvesto mestih po svetu. Letošnja je že dvajseta po vrsti, nanjo pa so v podjetju tudi tokrat uvrstili 231 mest. Na sam vrh se je že devetič zapored zavihtel Dunaj, na zadnjem mestu je Bagdad. Ljubljano je Mercer letos umestil na 75. mesto, tik za Dubaj in pred Budimpešto.

Letos Ljubljana za mesto višje Pri razvrščanju mest si pomagajo s približno štiridesetimi različnimi merili, med katerimi so tudi dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe, varnost, izobraževalni sistem ter stanovanjska in okoljska politika. Namen lestvice je pomoč multinacionalnim družbam pri razvrščanju svojih zaposlenih na delovna mesta po svetu in določanju ustrezne višine njihovih plač v novem okolju. Slovensko glavno mesto je v primerjavi z lansko Mercerjevo lestvico napredovalo za eno mesto. A s tem, ko se je s 76. povzpelo na letošnje 75. mesto, se je Ljubljana pravzaprav vrnila tja, kjer je pred tremi leti že bila. Leta 2015 je namreč Ljubljana že zasedala 75. mesto, potem pa leta 2016 padla za eno mesto in tam ostala tudi lani. Kljub letošnjemu rahlemu vzponu je 75. mesto tako še vedno precej daleč od preteklih želja mestne oblasti. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred lokalnimi volitvami leta 2010 namreč napovedal, da se bo Ljubljana v naslednjih štirih letih na Mercerjevi lestvici povzpela med najboljših deset mest po kakovosti življenja na svetu. Ob tej predvolilni napovedi je Ljubljana na lestvici zasedala 77. mesto, vse od takrat pa se vrti med 75. in 76. mestom.