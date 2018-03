Pariz je v prvi deseterici edino mesto znotraj evroobmočja, sicer pa v poročilu prevladujejo evropska in azijska mesta. Z letošnje lestvice top 10 sta umanjkala v preteklih letih visoko uvrščena Tokio in Osaka – zaradi nizke inflacije se je tamkajšnja cena življenja namreč znižala.

Tokio je bilo najdražje mesto na svetu vse od leta 2013, v preteklih letih pa je padel na enajsto mesto. Hong Kong, ki je bil lani drugo najdražje mesto na svetu, je padel na četrto mesto. Na seznamu se je povzpel predvsem Sidney, pa tudi Oslo, Ženeva in Zürich.

Nihanja valut glavni razlog za spremembe na lestvici

Pri Economistu so pojasnili, da glavni razlog za spremembe v uvrstitvi ostajajo nihanja valut. V prvi deseterici zaradi šibkega dolarja ni mest Združenih držav Amerike, čeprav so se relativni stroški bivanja v ZDA v zadnjih letih povišali. New York in Los Angeles sta letos pristala na trinajstem in štirinajstem mestu.

Letno poročilo Economista je namenjeno predvsem podjetjem in njihovim zastopnikom; zasnovano je tako, da podjetjem pomaga izračunati nadomestila za življenjske stroške in oblikovati odškodninske pakete predvsem za poslovne potnike.