Slovenska profesionalna boksarka Ema "The Princess" Kozin ima zdaj na svojem računu 13 zmag, brez poraza. Nazadnje je v ringu ugnala nekdanjo svetovno prvakinjo po verziji IBF, 33-letno Madžarko Halasijevo. Sprva bi se morala Ljubljančanka v Oklahoma Cityju pomeriti z Južnoafričanko Npule Ngubane, a je ta zaradi zapleta z vizo ostala brez dvoboja, prireditelji pa so se hitro odzvali in Kozinovi zagotovili nov prestižni dvoboj.

»Vzdušje v ZDA je bilo odlično, res imajo radi šov, vidi se, da uživajo v borbah. Tudi ko sem prišla iz ringa, mi je pol dvorane čestitalo, me potrepljalo po rami. Tam je bilo tudi veliko promotorjev, med njimi tudi De la Hoya, potiho se je govorilo, da bi konec maja ali v začetku junija lahko padla ponudba za Las Vegas. A do takrat je še veliko časa, bomo videli,« je po vrnitvi dejala šele 19-letna Kozinova.

Da je praktično čez noč dobila drugo tekmico, je ni motilo, trener jo je dobro pripravil tudi na to. »Vedno moraš biti pripravljen na vse, že trener je pred tem rekel, da ne vedo kako bo, da lahko spremenijo nasprotnico zaradi težav z vizo. Bila sem dovolj samozavestna in vedela sem, da lahko tudi njo premagam. Imela sem malo drugačen slog, več gibanja z nogami, čakala sem jo na udarcih v telo, to je tudi moja specialiteta. Nasprotnica je visoko držala roke in tam sem lahko dala čiste udarce,« je povedala.

Kozinova je naslov po verziji Wiba osvojila 16. decembra v Banjaluki, kjer je ugnala Madžarko Doro Tollar s tehničnim nokavtom v tretji rundi. Trenutno je najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini poklicnega boksa na svetu. V profesionalnem boksu so obvezne obrambe pasov na vsake pol leta, tako da Ljubljančanko poleti že čakajo novi izzivi.