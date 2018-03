Kratki video prikazuje kandidatko, njeno ženo Christine Marinoni in otroke, kako se vozijo s podzemno železnico, ko gredo v šolo in pač živijo normalno življenje Newyorčanov. Nixonova v svoji progresivni platformi obljublja, da bo popravila katastrofalno stanje newyorške podzemne železnice, kar ji bo navrglo nekaj glasov meščanov, ki predstavljajo polovico vseh prebivalcev države.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xXpic.twitter.com/kYTvx6GZiD