Na včerajšnji seji komisije za nadzor javnih financ so poslanke in poslanci nadaljevali obravnavo problematike hrvaških sodb zaradi prenesenih vlog varčevalcev Ljubljanske banke ter sprejeli sklep, da se čim prej začne postopek sprejemanja dopolnitev ustavnega zakona iz leta 1994. Dopolnitve, ki sta jih predlagali SDS in NSi, bo morala obravnavati še ustavna komisija, ki bo pridobila mnenja ustavnih pravnikov, včeraj pa so se poslanci zavzeli, da se predlog desnih opozicijskih strank nekoliko spremeni. Iz njega bi odstranili člen, ki določa, da če Zagrebačka banka in PBZ ne bi opustili tožb, bi morala slovenska oblast proti bankama Unicredit in Intesa Sanpaolo, ki sta lastnici ZB in PBZ, sprožiti odvzem dovoljenja za imetnika kvalificiranega deleža.

Časovna stiska Tak ukrep bi Slovenija lahko v zakon zapisala samo s soglasjem Evropske centralne banke (ECB). Zanj je predsednik državnega zbora Milan Brglez sicer že zaprosil, vendar ni jasno, kdaj bi lahko ECB odgovorila. Na njen odgovor glede zakona o posojilih v frankih na primer čakamo že več kot en mesec. Brez omenjenega ukrepa bi bila pot do sprejema zakona lažja, ob tem pa je tudi skoraj zagotovljeno, da bo zakon sprejet. Do njega so se vsaj na načelni ravni pozitivno opredelile vse poslanske skupine razen Levice, ki svojega mnenja še ni podala. Kljub temu pa zakon morda ne bo sprejet, ker je premier Miro Cerar s svojim odstopom sprožil postopke, ki peljejo do predčasnih volitev. Nekateri poslanci ocenjujejo, da čas ni problem, Milan Brglez pa je včeraj po poročanju Slovenske tiskovne agencije dejal, da se lahko zakon sprejeme samo pod pogojem, da volitve ne bodo pred 27. majem. To je bilo posredno sporočilo predsedniku države Borutu Pahorju, ki je svoje aktivnosti načrtoval tako, da bi bile volitve že teden dni prej. Danes se bodo v državnem zboru seznanili s Cerarjevim odstopom, začela pa se bodo tudi Pahorjeva srečanja s predsedniki poslanskih skupin, ki jih bo predsednik zaključil jutri. Ti pogovori bodo samo formalnost, saj Pahor sam novega mandatarja ne bo predlagal. S tem naj bi se poslanke in poslanci uradno seznanili v petek in takrat bo začel teči dvotedenski rok, v katerem bodo lahko svoj predlog za mandatarja vložile skupine poslancev. Po teh 14 dneh morata miniti še dva dneva in potem bo lahko Pahor razpustil državni zbor in sklical predčasne volitve – najprej v 40 dneh in najpozneje v dveh mesecih. Najzgodnejši možni datum bi bil tako 20. maj. Borut Pahor je v četrtek dejal, da bodo volitve najverjetneje v drugi polovici maja, včeraj pa so iz njegovega kabineta sporočili, da bo svojo odločitev sporočil v sredo po pogovorih s poslanskimi skupinami.