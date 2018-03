Po koncu pogovorov so s švedskega zunanjega ministrstva sporočili, da sta zunanja ministra govorila o priložnostih in izzivih nadaljnjih diplomatskih prizadevanj za mirno rešitev konflikta kot tudi dvostranskih odnosih, poroča agencija Reuters.

»Švedska je izpostavila potrebo, da Severna Koreja opusti svoj jedrski in raketni program v skladu z resolucijami VS ZN,« so sporočili po pogovorih v Stockholmu, ki naj bi se končali v petek, a so jih podaljšali še za en dan.

Iz obveščenih virov se je izvedlo, da so bili pogovori konstruktivni in da je v podaljšanju pogovorov mogoče videti pozitiven znak.