Cleveland je v Chicago pripotoval brez Kevina Lova, Rodneyja Hooda, Kyla Korverja, Larryja Nanceja, Cedija Osmana in Tristana Thompsona, po zaslugi prvega zvezdnika Jamesa pa se je vrnil z zmago. Štirikratni najkoristnejši igralec lige NBA je tekmo končal pri 33 točkah, 13 skokih in 12 asistencah. Postal je šesti igralec v zgodovini lige, ki je v karieri dosegel vsaj 70 trojnih dvojčkov.

Pred njim je to uspelo Oscarju Robertsonu (181), Magicu Johnsonu (138), Jasonu Kiddu (107), Russellu Westbrooku (101) in Wiltu Chamberlainu (78).

Za nameček je Cleveland med polčasom zaradi slabosti ostal še brez trenerja Tyronna Lueja. Čeprav je Cavaliers ob polčasu vodil že 69:52, so se biki pred zadnjo četrtino približali na 81:85. Zmago je priigral James. Pri Chicagu je bil najboljši posameznik tekme Denzel Valentine s 34 točkami, sedmimi skoki in šestimi asistencami.

»Garali smo in se borili do konca. Toda najboljši igralec na planetu si je celotno ekipo naložil na hrbet in zmagal,« je bil kratek in jasen Valentine.

Bulls:Cavaliers