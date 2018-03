Dneve slovenskega filma, ki bodo enako kot lani v omenjenem kinematografu, bo odprl Naberšnikov celovečerec, v katerem so zaigrali Jure Ivanušič, Minca Lorenci, Aljoša Ternovšek, Mojca Simonič, Milada Kalezić, Vlado Novak, Primož Ekart, Bojan Emeršič in Tadej Toš. Glavni junak filma je Boris, ki dela kot vzdrževalec strojev v tovarni in upa, da mu bo prihodnost prinesla nagrado za opravljeno delo ter trud. To priložnost mu ponudi podjetje Cosmica, družba, ki se ukvarja z akvizitersko prodajo, svetovanjem in naložbami v vrednostne papirje. Režiser je navdih za zgodbo črpal iz rodnega mesta Maribor, premierno pa so jo predvajali na lanskem Liffu.

Tudi Ivan premiero doživel na lanskem Liffu

Burgerjevega Ivana je žirija 20. festivala slovenskega filma okronala s šestimi vesnami, med drugim za najboljši celovečerni igrani film in najboljšo glavno žensko vlogo. Zgodba pripoveduje o mladem dekletu, ujetim v nasilno korupcijsko afero, ki je prisiljeno v nemogočo odločitev med moškim, ki ga obsesivno ljubi in svojim novorojenčkom. V filmu so zaigrali Maruša Majer, Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gračner, Mojca Funkl, Branko Šturbej, Polona Juh, Leon Lučev in Peter Musevski. Tudi Ivan je slavnostno premiero doživel na lanskem Liffu, kmalu pa si ga bodo lahko ogledali tudi na Kitajskem. Trenutno je v distribuciji na Hrvaškem in v Srbiji, po projekciji filma v Meeting Pointu pa bo na vrsti še bosansko-hercegovska distribucija, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Film Hanne A. W. Slak aktualizira še zmeraj odprta vprašanja povojnih grobišč, saj Rudar v zapuščenem rudniku odkrije posmrtne ostanke tisočih žrtev iz časa po drugi svetovni vojni. Da bi jim omogočil dostojen pokop in s tem ohranil lastno človečnost, se zoperstavi zunanjemu svetu. V filmu so zaigrali Leon Lučev, Marina Redžepović, Zala Đurić Ribič, Tin Marn, Boris Cavazza, Nikolaj Burger, Jure Henigman in Boris Petkovič. Na lanskem Festivalu slovenskega filma je prejel vesne za najboljšo režijo, najboljšo glavno moško vlogo in najboljšo montažo.

V Sloveniji bo Rudar ponovno na sporedu 25. marca v Kinodvoru, kjer ga bodo prikazali v okviru festivala frankofonskega filma s francoskimi podnapisi. Prikazali so ga tudi že v Franciji, in sicer novembra lani na filmskem festivalu v Arrasu ter konec tedna na festivalu ženskega filma v Creteilu.