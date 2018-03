V dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU danes in jutri poteka mednarodni festival Dnevi etnografskega filma 2018 (DEF). Pod naslovom Živeti v gorskem svetu organizatorji predstavljajo filme o življenju in delu ljudi iz različnih gorskih okolij Evrope. Večina filmov se posveča še ohranjenim načinom ekstenzivnega kmetijskega gospodarjenja, kot sta planinska paša in predelava mleka, govorijo pa tudi o medsebojnih odnosih, praksah in obredju, zelo pomembnem za te majhne in izolirane skupnosti. Posebej priporočajo ogled filmov Čakajoč Leopolda; Marcel Taillé, pastir in mlekar; Družina Ležaja, Portreti iz planin; Lukomir, moj dom; Rose iz Zagrada in edini slovenski film V Lazu.

Festival DEF se posveča etnografskim dokumentarnim filmom, ki jih ustvarjajo etnologi in antropologi pa tudi neodvisni filmarji in dokumentaristi. Etnologija oziroma antropologije je relativno kmalu in z veliko mero navdušenja sprejela medij filma, njegov aspekt dokumentiranja realnosti ter ob njem razvila posebne metode in pristope.