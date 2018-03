Če je še pred kratkim dinamiko gradnje nekoliko krojila zima, saj je v Kočevju kumulativno padlo več kot poldrugi meter snega, Yaskawina evropska tovarna industrijskih robotov zdaj pospešeno raste. Hubert Kosler, direktor treh Yaskawinih podjetij – Yaskawe Slovenija, Yaskawe Ristro in Yaskawa Europe robotics –, je zadovoljen, da tovarna, kjer naj bi že novembra stekla poskusna proizvodnja, dobiva prve obrise. Četudi je japonsko vodstvo Yaskawa Electric nekajkrat prestavilo končno odločitev, kje naj bi 25-milijonsko investicijo sploh postavili, je Kosler prepričan, da bodo prvotno časovnico ujeli in že naslednjo pomlad 2019 v tovarni izdelali po 150 robotov na mesec. Z novo tovarno Slovenija prevzema vodilno vlogo in postaja najmočnejša enota v evropskem delu Yaskawe Electric tako za izdelovanje robotov kot njihovo integracijo.

V nekajmesečni poskusni proizvodnji bodo izdelali do 50 robotov na mesec, marca 2019 pa načrtujejo, da bodo proizvodnjo potrojili, saj morajo mesečno iz proizvodnje na trg poslati 150 robotov high runerjev oziroma najbolj povpraševanih večnamenskih robotov, ki jih sicer v največji meri uporabljajo v avtomobilski in kovinsko predelovalni industriji in stregi strojev. V prihodnosti nameravajo izdelovati tudi kolaborativne robote, za katere pa trenutno evropski trg po Koslerjevih besedah še ni pripravljen oziroma ta trg šele nastaja.

»Postavljanje zidov bo zagotovo lažji del, izziv bo postavitev tehnološkega procesa in nabava tehnološke opreme. Dobavni roki so danes izjemno dolgi, zato smo pohiteli z naročilom CNC-strojev, lakirnice, sledile bodo transportne linije. Precej energije usmerjamo tudi v kadrovanje, saj moramo imeti do zagona poskusne proizvodnje usposobljenih okoli 60 ljudi. Trenutno iščemo ljudi, ki so za zagon podjetja ključni. Nimamo težav s pridobivanjem inženirjev, niti nas ne skrbi proizvodni kader. Se bomo pa kadrovsko pripravili tudi na okrepitev raziskovalno-razvojnega oddelka.« pojasnjuje Kosler.

Plod večletnega uspešnega dela

Kosler poudarja, da je gradnja evropske tovarne robotov sicer še okrepila položaj Yaskawe Slovenija znotraj celotne skupine Yaskawa, a zaupanje so si morali in si morajo tudi naprej še vedno pridobivati vsak dan posebej z doseganjem zastavljenih ciljev in visoko ravnjo inovativnosti. Yaskawa Slovenija je tudi zelo dobro povezana z univerzitetnim okoljem. V zadnjih letih so za potrebe Yaskawinih evropskih podjetij postavili več kompetenčnih centrov, kot so projektiranje in proizvodnja varilnih vpenjalnih naprav, lasersko varjenje in strojni vid. Aktivno sodelujejo v konzorciju GOSTOP, katerega prednostno področje so tovarne prihodnosti. »Dobili smo mandat za postavitev tovarne robotov in nameravamo ga dobro izkoristiti,« je slikovit Kosler, ki je sicer do marca lani sedem let in pol vodil tudi Yaskawa Češka.

Yaskawina odločitev, da gradi v Sloveniji, je sicer le dodaten dokaz, da so očitno zadovoljni Japonci dodatno pod drobnogled vzeli Slovenijo kot državo za investicije in da bodo nove investicije zagotovo še sledile, meni Kosler, ki pa konkretnih podatkov o novih vlaganjih ni hotel razkriti. Je pa zadovoljen, da je vladi uspelo izenačiti tuje vlagatelje in domače, ob tem pa vnovič poudaril, da je nujna davčna razbremenitev plač visoko izobraženega kadra, predvsem inženirskega.

Je pa napovedal dokaj dinamično dogajanje na področju razvoja industrije robotov, kamor stopajo novi manjši igralci, vse močnejša pa postaja Kitajska. Kitajska Midea je namreč lani kupila močnega nemškega proizvajalca robotov Kuko, tako da sta poleg Yaskawe še dva najmočnejša proizvajalca Fanuc in ABB. »Naša prednost je večja prilagodljivost, saj z novo tovarno prihajamo še bliže trgu. Imeli bomo krajše dobavne roke, zaradi bližine kupcem bomo lažje izdelovali robote v skladu s specialnimi zahtevami kupcev. Tega do zdaj Yaskawa ni mogla zagotavljati.«