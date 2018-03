Planinska zveza Slovenije (PZS) se je v začetku leta preselila v nove prostore. Zdaj jih je mogoče najti na naslovu Ob železnici 30a, v 2. nadstropju poslovne stavbe Saturnus. Novi sedež organizacije v bližini BTC je opremljen tudi prijazno do zaposlenih.

»Ob snovanju in izbiranju ustrezne opreme za nove prostore smo v čim večji meri upoštevali zahteve po ergonomsko urejenih delovnih mestih,« je povedal generalni sekretar PZS Matej Planko. »Kupili smo ustrezne stole, po višini nastavljive mize, monitorje smo prilagodili na ustrezno višino. V skupnih prostorih smo uredili tudi manjši kotiček za sprostitev in rekreacijo. Ker smo planinska zveza, smo vgradili tudi mini plezalno steno.«

Ob otvoritvi novega sedeža je zato Športna unija Slovenije podelila predsedniku PZS Bojanu Rotovniku certifikat zdravju prijazna organizacija. »Certifikat je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem načelu sodelovanja z zaposlenimi, s poudarkom na zdravi vadbi, uravnoteženi prehrani in stabilnem duševnem zdravju na delovnem mestu in v zasebnem življenju,« so pojasnili v Športni uniji Slovenije, kjer so PZS pomagali pri urejanju novih prostorov. Celostnemu programu promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga lahko od športne unije pridobijo slovenska podjetja, javne ustanove in nevladne organizacije z najmanj petimi zaposlenimi, sta izkazala podporo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Direktorat za javno zdravje Ministrstva RS za zdravje.