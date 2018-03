Prav nič, po koncu aktivnega plezanja sem sicer deloval še kot gorski vodnik, lažje ture sem vodil tudi še po upokojitvi. Drugače pa sem se posvetil družinskemu življenju. Po zaposlitvi tudi še nisem imel diplome in sem študiral ob delu in opravil tudi magisterij. V glavnem pa sem se predal smučanju. Obiskal sem vse evropske smučarske centre. V Chamonixu sem peljal turni smuk z Aiguille du Midija, čudovito je bilo, še pred štirimi leti sem smučal pod Matterhornom, ves dan.

Da, vsako jutro vadim na ergometru in delam vaje z utežmi. Tudi na prostem še kolesarim, smučal pa sem nazadnje lanskega marca na Kaninu. Letos še nisem, zaradi bolečin v kolenih.

Da, zapisujem si vse, od jutranje telovadbe do prekolesarjenih kilometrov na sobnem in na »pravem« kolesu in sploh vsega, kar aktivnega počnem. V glavnem sem pisal tudi podrobne dnevnike o alpinističnih vzponih, ki jih je bilo več kot 240.

Po plezalnem tečaju, ki ga je leta 1946 priredil PD Ljubljana Matica, je naša generacija hitro ponovila stare klasične smeri v Alpah. Nekateri stari alpinisti so nas čudno gledali, še posebej na Jesenicah, mlajši pa so bili bolj dovzetni. Tako sva leta 1948 z Janezom Frelihom, sinom predvojnega alpinista in železarja, opravila prvo ponovitev Aschenbrennerjeve smeri v severni steni Travnika, to je bil odmeven plezalski dosežek.

Dve sta, pri katerih sem prišel do svojih skrajnih možnosti: s Cirilom Debeljakom, zelo dobrim celjskim plezalcem, sva leta 1949 v Centralnem stebru v Dedcu preplezala prvo smer z oceno 6+, za tisti čas nekaj neverjetnega, starejša generacija tega ni mogla razumeti.

Če je le bilo mogoče, sva jih sproti izbijala. Le na stojišču pod črno steno ga je Debeljak res močno zabil. Potem je v previsu nad stojiščem padel in na tistem klinu sem ga zadržal, vrv mi je ožgala dlani in prste, prav ta klin pa naju je rešil.

Prvenstvena smer v Zadnjem Prisojniku, še zdaj ne vem, kako sem preplezal zadnji del nad drugo polico, bilo je na meji mojih zmožnosti, če bi naredil le majhno napako, bi šla oba s soplezalcem Marjanom Perkom v globino. Po vzponu sva izvedela, da se je v severni steni Špika hudo ponesrečil plezalec in ga je soplezalec pustil navezanega na vrv. Obtičal je pod najtežjim mestom, pred izstopom iz Direktne smeri. V uri in pol sva prišla na vrh Špika, sestopila do vrvi in ponesrečenca še pred nočjo privlekla na vrh ter ga z reševalci odnesla v dolino. Podobnih akcij je bilo še več.

Da, pa tudi zato, ker sem kot študent pogosto nosil tovore s hrano do planinskih koč, v zameno pa sem dobil kakšen dan brezplačnega bivanja.

Leta 1950 sem bil uvrščen v prvo jugoslovansko odpravo na Mont Blanc. Pred tem sem bil v Vratih in Avstrijec iz Štajerske me je povabil na plezanje v Stenar in tam sva preplezala prvenstveno smer. Zaradi plezanja s tujcem so me črtali s seznama in potem sem se v Francijo odpravil sam, z desetimi dolarji, ki mi jih je dala mama. Spal sem na železniških postajah in na začetku je bilo nekoliko nerodno, ker so me preverjali žandarji, potem sem zraven nahrbtnika položil cepin in dereze in so me pustili pri miru. Na Mont Blanc sem se povzpel 10. septembra, bilo je zelo lepo vreme, nisem imel denarja za žičnico in sem šel vso pot peš. Zaradi nevarnih ledeniških razpok sem se držal sledi v snegu, prespal sem v bivaku, naslednji dan pa nadaljeval do vrha in potem sestopil na Mer de Glace. Tri dni pozneje so šli gor naši in eden od njih je pri koči Vallon našel konzervo delamarisa. Nekako so domnevali, da sem jo tam pustil jaz.

Da, na začetku, ko še nisem bil izkušen. Pod Planjavo me je zajel plaz, me nesel kakšnih sto metrov po pobočju in me vrgel čez previs, na srečo pa sem pristal v mehkem snegu. Zbilo mi je prednje zobe, zvil sem si nogo, s soplezalcem, ki ga je prav tako zasulo, pa sva potem sestopila do Kamniške Bistrice in se s kolesom odpeljala v Ljubljano. Potem sem postal zelo previden in se izogibal plazovitim območjem.

Seveda, iz Ljubljane smo do Kamniških Alp vedno kolesarili. Enkrat sva šla s soplezalcem s kolesom do Logarske doline, po plezanju pa sva si kolo privezala na hrbet in se ob slapu Rinka povzpela na Okrešelj, od tam pa na Kamniško sedlo. Navzdol v Kamniško Bistrico sva se peljala, kjer se je le dalo. Ko sva na Pastirjih srečala planince, so se kar za glavo prijemali.

Da, kar veliko sem pisal, moj prvi zapis je iz leta 1947, o tem, kako me je na Planjavi odnesel plaz. Veliko sem tudi predaval po planinskih društvih in alpinističnih odsekih.

Na tečaj v Vratih je prišel mladoleten, brez dovoljenja staršev. Takoj je šel domov v Ljubljano in se vrnil do večera s potrdilom staršev, ne vem, kako mu je uspelo. Pozneje sva bila še večkrat skupaj, bila sva skoraj prijatelja, ponosen sem na to, da sem ga poznal.

Odlični so bili, izreden je bil tudi Aleš Kunaver, z mano je šel na dve odpravi, enkrat v Črno goro, enkrat pa v avstrijske gore, takrat smo obiskali tudi Paula Aschenbrennerja. Generacija, ki je prišla za nami, je imela tudi že precej boljšo opremo. Naj za ilustracijo povem anekdoto iz našega časa: bilo je decembra, ponoči smo prišli iz Martuljka in prespali v koči pri Peričniku. Zamrznjenih konopljenih vrvi, zavezanih okoli pasu, nismo mogli razvezati, spali smo za pečjo in čakali, da se bodo odtajale. Potem je moral eden od nas ponoči ven in vsi v navezi smo morali z njim, počakali smo, da je opravil svoje in šli »v navezi« nazaj v kočo.