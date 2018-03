Maximo Kausch je v Guinnessovi knjigi rekordov vpisan kot človek z največ osvojenimi šesttisočaki. Sedemintridesetletni poklicni alpinist in vodja odprav v visoka gorstva je prepotoval več kot 25 držav in gorskih območij, plezal je v Himalaji, Karakorumu, Alpah, Pamirju in Andih. Vodil je 11 odprav na osemtisočake v Nepalu, Tibetu in Pakistanu, v Andih, ki so njegovo domače igrišče, je vodil več deset odprav. Od leta 2012 je splezal na več kot 180 vrhov z veliko nadmorsko višino, osvojil pet deviških pettisočakov, pred petimi leti pa se je v 60 dneh povzpel na 30 vrhov, višjih od 6000 metrov. Od gore do gore se je vozil s svojim 250-kubičnim motociklom in tako od puščave Atacama do osrednjih Andov prevozil 7000 kilometrov.

Kot gorski reševalec je Kausch sodeloval tudi pri več reševanjih v visokih gorah. Z bogatimi izkušnjami in znanjem piše o višinski medicini, kartografiji in klimatologiji. V svojem najopaznejšem projektu, ki ga je poimenoval Andi 6000+, namerava splezati na vse andske vrhove, višje od 6000 metrov nadmorske višine. Pri določanju teh vrhov uporablja GPS in uradne podatke, vse svoje delo pa brezplačno objavlja v upanju, da se bo v projekt vključil še kakšen plezalec.

Kauschevi vzponi na vse andske šesttisočake so le del naloge: najprej jih je moral vse najti oziroma določiti. Že to je bil ogromen podvig, saj se je moral spopasti z dvema problemoma: najprej je bilo treba definirati goro, potem pa jo še natančno izmeriti. Definicija, kaj določa goro, je (bila) vrsto let predmet strokovnih stališč in tudi sporov, še vedno pa se nenehno popravljajo izmerjene nadmorske višine gora. V Andih je za nameček kopica gora, ki še nimajo niti imena. Kausch je začel zbirati podatke o višini andskih vrhov leta 2008 in odkril, da so pri marsikaterem od njih podatki stari tudi več kot 50 let in da so pogosto netočni oziroma napačni. Nekatere gore in vrhovi so imeli več različnih imen, druge jih sploh niso imele ali pa so bile z bližnjimi gorami poimenovane s skupnim imenom. Zato je začel ustvarjati svoj seznam andskih šesttisočakov.

Pri tem si je pomagal s sodobno tehnologijo, obenem pa je uporabil kriterij Mednarodnega združenja planinskih organizacij (UIAA), ki je leta 1994 pripravilo seznam 4000-metrskih vrhov v Alpah po treh merilih: topografskem, morfološkem in po merilu gorniške pomembnosti. V iskanju čim bolj zanesljivih obstoječih meritev se je Kausch odločil za dva sklopa satelitskih podatkov, Shuttle Radar Topography Mission in Advanced Space-borne Thermal Emission Reflection Radiometer ameriške vesoljske agencije Nasa.

Njihove podatke je kombiniral s podatki uradnih kartografskih institucij v vsaki od posameznih obravnavanih južnoameriških držav in končno prišel do seznama 104 andskih vrhov, višjih od 6000 metrov nadmorske višine.

Doslej je Kausch splezal že na 82 od 104 vrhov. Povzpel se je na vse šesttisočake v Boliviji, Čilu in Argentini, opraviti mora še z 22 vrhovi v Peruju. Preplezati jih namerava brez posebnega vnaprejšnjega načrta. »Nekatere od teh gora so zelo zahtevne in nepredvidljive, zato je najbolje, da se odpraviš do vznožja takšne gore, si jo ogledaš in se odločiš, na kakšen način se je boš lotil,« pravi južnoameriški alpinist in dodaja: »Če prideš do vrha, je odlično, če ne prideš, si rečeš, da se boš vrnil prihodnje leto.«