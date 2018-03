O pomenu edine avtohtone mednarodno priznane slovenske pasme je spregovoril predsednik Kinološke zveze Slovenije Egon Dolenc. Na okrogli mizi so spregovorili o zgodovini pasme in ocenjevanju, o genetiki, predstavili vzreditelje pasme in njihove pse. V Štanjel je zaradi slabega vremena prišlo nekaj manj kraških ovčarjev, kot so sprva pričakovali, dan pa so sklenili s sprehodom po Ferrarijevem vrtu in tradicionalnim Hrušovljanskim pohodom. Grajsko dvorišče so obogatili s stojnicami z raznovrstno lokalno ponudbo. »Gre predvsem za to, da obiskovalcem pokažemo kraške ovčarje in ob tem razbijemo mit, da je to hud pes. Tukaj se bodo lahko sprehajali med njimi, jih božali in se pogovarjali z njihovimi lastniki,« je pred prireditvijo povedal veliki poznavalec in ljubitelj kraških ovčarjev Blaž Vehovar.