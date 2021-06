Dogajanje v Štanjelu se bo pričelo ob 16. uri slovesnimi nagovori komenskega župana Erika Modica, pobudnika Dneva kraškega ovčarja Borisa Lozeja, režiserja dokumentarnega filma Mihe Čelarja in predsednika Kluba kraških ovčarjev Slovenije Blaža Vehovarja.

Ob tej priložnosti bodo odprli razstavo slik in fotografij Blaža Vehovarja, ki se vsebinsko povezujejo s temo Sinovi burje. Lastniki kraških ovčarjev pa se bodo s svojimi psi sprehodili po Štanjelu in okolici, kasneje pa vidnejšim klubskim vzrediteljem podelili srebrne znake za zasluge. Komisija Otrok in pes bo podelila priznanje Mladi kinolog.

Pred samo premiero celovečernega dokumentarnega filma bodo pripravili tudi pogovor s filmskimi protagonisti in avtorsko ekipo filma Sinovi burje. Film Sinovi burje scenarista in režiserja Mihe Čelarja govori o malem kraškemu ovčarju Krasu, ki postane čisto pravi pastirski pes. Zgodba popelje gledalce tudi v skrivnostni svet slovenskih volkov.

Kraški ovčar je bil stoletja vzgajan tako, da varuje črede ovac in koz na Krasu. Dandanes pa to postaja družinski pes, veliko jih živi tudi že v mestih. »Vendar je treba poudariti, da ostaja odličen čuvaj čred, v Sloveniji imamo v tej funkciji vsaj 50 psov in pri teh psih ne beležimo prav nobenega napada zveri,« je kraške ovčarje opisal njihov velik ljubitelj in dober poznavalec Blaž Vehovar.